EQS-News: Weichen für Schwedens Schienennetz

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Weichen für Schwedens Schienennetz



24.07.2026 / 10:00 CET/CEST

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Weichen für Schwedens Schienennetz

Vossloh schließt neuen Rahmenvertrag ab

Vossloh hat einen weiteren Auftrag für die schwedische Bahn gewonnen. Mit Trafikverket, dem Betreiber der Bahninfrastruktur in Schweden, wurde ein umfassender Rahmenvertrag über die Lieferung vormontierter Weichen geschlossen. Er gilt ab 2027 für fünf Jahre und kann um drei weitere Jahre verlängert werden. Auf Basis der erwarteten Abnahmemengen hat der Auftrag einen Wert von rund 70 Millionen Euro.

Schweden hat einen ehrgeizigen Plan zur Instandhaltung und Erneuerung seines Schienennetzes. Der im April beschlossene „Nationale Plan“ sieht bis 2037 Investitionen von rund 45 Milliarden Euro in die Bahninfrastruktur vor. Weichen stehen dabei als kritische Komponente besonders im Fokus.

Um den steigenden Bedarf erfüllen zu können, hat Vossloh ein neues Weichenwerk in Schweden gebaut, das im Mai eröffnet wurde. In der Produktionsanlage in Sannahed setzt Vossloh auf Automatisierung und robotergestützte Fertigung. Die Kapazität wird so gegenüber dem alten Werk verdreifacht, auf bis zu 900 Weichen pro Jahr.

„Wir erhöhen den Takt und wirken weiter an der Erneuerung von Schwedens Schienennetz mit“, sagt Oliver Schuster, CEO der Vossloh AG. „Es freut uns, dass Trafikverket bei seinem ambitionierten Plan für die Zukunft der schwedischen Schiene weiter auf uns setzt. Mit unserem neuen Werk in Sannahed haben wir gezielt in diese Partnerschaft investiert und sind bereit, den wachsenden Bedarf zuverlässig zu decken.“

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Über Vossloh:

Vossloh ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen für Schieneninfrastruktur mit Hauptsitz in Deutschland, dessen Produkte und Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern zum Einsatz kommen.

Auf der Grundlage von 140 Jahren Erfahrung bietet Vossloh Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichen und Kreuzungen, Dienstleistungen sowie digitale Lösungen für die Zustandsüberwachung und vorausschauende Instandhaltung an, für konventionelle, Hochgeschwindigkeits-, Schwerlast- und Stadtbahnnetze.

Vossloh beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter und betreibt mehr als 60 Produktionsstandorte weltweit. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro.

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