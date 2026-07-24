EU: TikTok gefährdet Kinder und Jugendliche - Strafe droht
dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - TikTok gefährdet Kinder und Jugendliche nach vorläufigen Ermittlungsergebnissen der EU-Kommission durch zu niedrige Schutzstandards. Die Brüsseler Behörde kritisiert unter anderem, dass Fremde die öffentlichen Benutzerkonten von Minderjährigen sehen und die jungen Nutzer auch mit missbräuchlichen Absichten kontaktieren könnten./tre/DP/stw
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