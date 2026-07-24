EU: TikTok gefährdet Kinder und Jugendliche - Strafe droht
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
Brüssel (dpa) - TikTok gefährdet Kinder und Jugendliche nach vorläufigen Ermittlungsergebnissen der EU-Kommission durch zu niedrige Schutzstandards. Die Brüsseler Behörde kritisiert unter anderem, dass Fremde die öffentlichen Benutzerkonten von Minderjährigen sehen und die jungen Nutzer auch mit missbräuchlichen Absichten kontaktieren könnten.
Das könnte dich auch interessieren
Trotzdem günstiger als GroßkonzerneComeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietetgestern, 11:26 Uhr · The Market
Mythos der „besseren Dax-Alternative“Warum der MDax seit Jahren so schlecht abschneidet22. Juli · onvista
Dax Tagesrückblick 23.07.2026Leitindex gibt deutlich nach und fällt unter 25.000 Punktegestern, 15:51 Uhr · onvista
Börse am Morgen 24.07.2026Dax steigt dank starker SAP-Zahlen - Autowerte im Minusheute, 07:53 Uhr · onvista
Plus-Analysen
Trotzdem günstiger als GroßkonzerneComeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietetgestern, 11:26 Uhr · The Market
Mythos der „besseren Dax-Alternative“Warum der MDax seit Jahren so schlecht abschneidet22. Juli · onvista