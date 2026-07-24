EZB-Rat Kocher schließt Zinsschritt im September nicht aus

Österreichs Notenbankchef Martin Kocher hält eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) im September bei anhaltendem Inflationsdruck für möglich. "Sollte es notwendig sein, die Zinsen zu erhöhen, um unser mittelfristiges Ziel zu erreichen, so wird das passieren", erklärte das Mitglied im EZB-Rat in ‌einem am Freitag veröffentlichten Blogbeitrag. Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Einen Automatismus nach der jüngsten Zinspause gebe es jedoch nicht. "Sollte ⁠es nicht ⁠notwendig sein, die Zinsen zu erhöhen, dann wird es auch keine Erhöhung im September geben", betonte Kocher.

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