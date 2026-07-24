EZB-Ratsmitglied Wunsch gegen Erhöhung der Mindestreserve für Banken

Berlin, 24. ⁠Jul (Reuters) - Belgiens Notenbankchef Pierre Wunsch ist dagegen, die unverzinste Mindestreserve für Banken zu erhöhen. Grundsätzlich sei er nicht dafür, die Mindestreserveanforderung anzuheben, sagte das EZB-Ratsmitglied dem "Handelsblatt". ‌Dabei handelt es sich um die Einlagen, die Banken als Puffer unverzinst bei der Zentralbank halten müssen. ⁠In Kombination ⁠mit einer fehlenden Verzinsung komme eine Erhöhung einer Form der Besteuerung gleich, erklärte Wunsch. Er befürchtet, die EZB könnte den Eindruck erwecken, fiskalische Macht gegen Banken einzusetzen. Die Europäische Zentralbank (EZB) prüft Insidern zufolge ‌mehrere Optionen, um ihre finanziellen ‌Verluste einzudämmen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde bestätigte nach dem Zinsentscheid am Donnerstag, dass die Währungshüter eine Anhebung der Mindestreserveanforderungen erörtern ⁠werden. Das Thema sei aber auf der jüngsten Ratssitzung ‌nicht besprochen worden.

Derzeit müssen ⁠Geschäftsbanken ein Prozent ihrer Einlagen und bestimmter kurzfristiger Verbindlichkeiten als unverzinste Reserve bei ihren jeweiligen nationalen Notenbanken hinterlegen. Eine Verdoppelung auf zwei Prozent ‌würde der EZB und ⁠den 21 nationalen Zentralbanken des ⁠Eurosystems nach Reuters-Berechnungen jährlich fast vier Milliarden Euro einsparen. Zudem könnten die Währungshüter die Verzinsung für einen Teil der Überschussreserven streichen. Aktuell erhalten die Geldhäuser Zinsen in Höhe von 2,25 Prozent auf jeden Euro, den sie über das geforderte Minimum hinaus parken.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)