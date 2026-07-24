Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 24.07.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 24. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|American Express
|Bericht 2. Quartal 2026
|American Lithium
|Bericht 1. Quartal 2027
|ATOSS Software
|Bericht 2. Quartal 2026
|Banco de Sabadell
|Bericht 2. Quartal 2026
|BB Biotech
|Bericht 2. Quartal 2026
|Benz Mining
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Canadian National Railway
|Bericht 2. Quartal 2026
|Charter Communications
|Bericht 2. Quartal 2026
|Contemporary Amperex Technology (CATL)
|Bericht 2. Quartal 2026
|Li-FT Power
|Bericht 2. Quartal 2026
|NESTE CORP
|Bericht 2. Quartal 2026
|NextEra Energy
|Bericht 2. Quartal 2026
|SLB (Schlumberger)
|Bericht 2. Quartal 2026
|Verizon
|Bericht 2. Quartal 2026
|Volkswagen (VW) Vz
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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