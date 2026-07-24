Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 24.07.2026

onvista · Uhr
Thema: Dividenden-AristokratenE-MobilitätInfrastrukturErneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 24. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
American ExpressBericht 2. Quartal 2026
American LithiumBericht 1. Quartal 2027
ATOSS SoftwareBericht 2. Quartal 2026
Banco de SabadellBericht 2. Quartal 2026
BB BiotechBericht 2. Quartal 2026
Benz MiningBericht Geschäftsjahr 2026
Canadian National RailwayBericht 2. Quartal 2026
Charter CommunicationsBericht 2. Quartal 2026
Contemporary Amperex Technology (CATL)Bericht 2. Quartal 2026
Li-FT PowerBericht 2. Quartal 2026
NESTE CORPBericht 2. Quartal 2026
NextEra EnergyBericht 2. Quartal 2026
SLB (Schlumberger)Bericht 2. Quartal 2026
VerizonBericht 2. Quartal 2026
Volkswagen (VW) VzBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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