Foodist İstanbul öffnet die Türen zur dynamischen Lebensmittelindustrie der Türkei



EQS-Media / 24.07.2026 / 14:28 CET/CEST



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Im September findet auf dem Tüyap-Messegelände die Foodist İstanbul statt. Die Messe hat sich zum Ziel gesetzt, zu den drei führenden Fachmessen weltweit zu gehören und wird mit der Unterstützung der Branche einen wichtigen Beitrag zum Wachstum der Türkei auf dem internationalen Lebensmittelmarkt leisten.

İstanbul, Türkiye — Die Foodist İstanbul International Food & Beverage Products Exhibition findet vom 1. bis 4. September 2026 im Tüyap Messe- und Kongresszentrum in Istanbul statt. Die von der Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc. in Zusammenarbeit mit der ALZ Group organisierte und von der Türkiye Food Platform unterstützte Messe bringt türkische Lebensmittel- und Getränkeproduzenten über eine gezielte B2B-Handelsplattform mit internationalen Einkäufern zusammen.

Foodist İstanbul verfolgt eine klare internationale Ausrichtung mit Unterstützung aus der Branche“, sagte İlhan Ersözlü, General Manager der Tüyap Fairs Production Inc. „Unser Ziel ist es, die Messe zu einer der drei weltweit führenden Lebensmittelmessen zu machen und gleichzeitig türkischen Produzenten einen stärkeren Zugang zu den Exportmärkten zu ermöglichen

Rückhalt aus der Branche

Foodist Istanbul ist die einzige Messe der türkischen Lebensmittelbranche, die von Branchenverbänden unterstützt wird. Hinter der Messe steht die Türkiye Food Platform, in der unter anderem der Türkische Exporteursrat, der Branchenrat für Getreide, Hülsenfrüchte, Ölsaaten und verwandte Produkte sowie die entsprechenden Exporteursverbände, die Föderation der Lebensmittel- und Getränkeindustrieverbände der Türkei und die Vereinigung der Anbieter für den Außer-Haus-Verzehr zusammengeschlossen sind.

Diese Unterstützung verleiht der Messe eine branchenweite Basis und bringt Produzenten, Exporteure, Hersteller, Einkäufer und Handelsorganisationen im Rahmen einer gemeinsamen exportorientierten Agenda zusammen.

Die Foodist İstanbul verfolgt zudem das Ziel, sich unter den drei wichtigsten Lebensmittelmessen weltweit zu positionieren. Die Messeerfahrung von Tüyap und das internationale Netzwerk der ALZ Group werden gebündelt, um Istanbul als regionalen und globalen Treffpunkt für die Lebensmittelbranche zu etablieren.

VIP-Delegationen aus 50 Schwerpunktländern

Es werden mehr als 70.000 Fachbesucher aus über 150 Ländern zur Foodist İstanbul 2026 erwartet.

Das Besucherspektrum umfasst Hersteller, Exporteure, Importeure, Distributoren, Großhändler, Führungskräfte von Einzelhandelsketten, Einkaufsfachleute, Markenvertreter sowie hochrangige Entscheidungsträger aus der gesamten Lebensmittel- und Getränkebranche.

Auch VIP-Käuferdelegationen aus 50 Schwerpunktländern werden die Messe besuchen. Diese Delegationen sollen direkte Geschäftsmöglichkeiten für Aussteller schaffen und neue Exportpartnerschaften fördern.

Die Messe zieht Fachleute aus dem Balkan, Europa, dem Nahen Osten, den Golfstaaten, Afrika, den GUS-Staaten, Zentralasien, den Turkstaaten, Fernost und Amerika an.

„Wir arbeiten intensiv an den Vorbereitungen für die Messe“, sagte Ersözlü. „Die internationalen Werbeaktivitäten in den wichtigsten Lebensmittelmärkten werden fortgeführt. Wir stellen die Messe Branchenführern auf internationalen Fachmessen vor, darunter Anuga, Gulfood, ProdExpo und ISM Köln. Zudem finden die Werbeaktivitäten auch auf Branchenveranstaltungen sowie in Zielmärkten in Zentralasien, Russland, Iran und den umliegenden Regionen statt.

Handelsplattform mit breiter Produktkette

Die Foodist İstanbul ist zu 100 % auf ein gezieltes Fachpublikum ausgerichtet. Die Messe bringt Lebensmittel- und Getränkehersteller, Exporteure und Markenvertreter mit Einkäufern zusammen, die direkt in Beschaffung, Einkauf und Vertrieb eingebunden sind.

Sie umfasst eine breite Produktkette der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, darunter Schokolade und Süßwaren, Nüsse, Fleisch- und Milchprodukte, Eier- und Fischprodukte, Heiß- und Kaltgetränke, Grundnahrungsmittel sowie zugehörige Non-Food-Produkte.

Laut den Veranstaltern soll diese spezialisierte Struktur ein konzentriertes Handelsumfeld schaffen, in dem Aussteller direkte Gespräche mit relevanten Einkäufern führen und Besucher neue Lieferanten und Marken an einem Ort bewerten können.

Ideales Timing für die Branche

Der Zeitpunkt der Foodist İstanbul bietet Exporteuren einen strategischen Vorteil, da der September in der Lebensmittelbranche eine Phase ist, in der die Auftragsplanung und Handelsaktivitäten an Dynamik gewinnen. Auf der Messe aufgegebene Bestellungen können im Oktober und November in die Produktion gehen und für den Versand im Dezember vorbereitet werden.

„Durch diesen Zeitplan können Exporteure die zollfreien Importquoten im Januar und Februar nutzen, wenn viele internationale Märkte neue Importquoten einführen, sagt Ersözlü. Durch die Positionierung der Messe zu Beginn der Herbstsaison unterstützen wir Unternehmen dabei, frühzeitig Aufträge zu sichern und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf den globalen Märkten zu stärken.”

Kontakt: Emirhan Boyacı | press@tuyap.com.tr

Emittent/Herausgeber: TÜYAP

Schlagwort(e): Events

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