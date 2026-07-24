Freeport-McMoRan: Warum Kupfer die Aktie bremst

Was bewegt die Aktie?

Freeport-McMoRan erzielte 74 Cent Gewinn je Aktie und lag damit zwölf Cent über den Erwartungen. Der Gewinn stieg um 37 Prozent. Der Umsatz ging zwar um sieben Prozent zurück, übertraf die Erwartungen aber um rund 280 Millionen Dollar. Der Nettogewinn legte um 27 Prozent auf 984 Millionen Dollar zu.

Die Hauptbelastung kam aus Indonesien. Eine Mine musste im vergangenen Jahr vorübergehend stillgelegt werden und befindet sich weiter im Hochlauf. Dadurch sank die Kupferproduktion um 18 Prozent. Die Goldproduktion ging um 40 Prozent zurück.

Höhere Preise für Kupfer und Gold glichen die niedrigeren Mengen teilweise aus. Auch die Kosten lagen niedriger als erwartet. Dadurch fiel der Gewinn besser aus als geplant.

Für die langfristige Sicht bleibt die indonesische Mine wichtig. Freeport-McMoRan beantragte eine Betriebsgenehmigung über 2041 hinaus und erwartet noch im laufenden Jahr eine Entscheidung. Das würde die Planbarkeit deutlich verbessern.

Charttechnik

Die Aktie fiel nach den Zahlen um rund 2,3 Prozent. Im Chart bleiben leicht steigende Tiefpunkte sichtbar.

Martins Einschätzung

Fundamental sieht die Ausgangslage gut aus, doch der Kupferpreis reagiert seit Jahren kaum auf die oft genannte Mangellage. Neue Minen brauchen lange, die Nachfrage aus erneuerbaren Energien und Rechenzentrums-Ausbau steigt. Solange der Kupferpreis daraus keine klare Dynamik entwickelt, bleibt Freeport-McMoRan schwierig.