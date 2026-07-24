Großbritannien: Unternehmensstimmung hellt sich unerwartet deutlich auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat sich im Juli unerwartet deutlich aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 2,8 Punkte auf 52,1 Punkte, wie S&P am Freitag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg auf 49,8 Punkte erwartet. Der Indikator signalisiert so wieder ein Wirtschaftswachstum, da er über der Schwelle von 50 Punkten liegt.

In der Industrie und im Dienstleistungssektor verbesserte sich die Stimmung. Der entsprechende Unterindikator für Dienstleistungen stieg um 3,0 Punkte auf 51,8 Punkte. In der Industrie stieg der Wert um 0,3 Punkte auf 52,8 Punkte.

"Der Optimismus der Unternehmen hinsichtlich des kommenden Jahres hat zugenommen, was auf eine gewisse Erleichterung angesichts der nachlassenden geopolitischen Spannungen während des Erhebungszeitraums und des damit verbundenen Rückgangs der Ölpreise zurückzuführen ist.", kommentierte Chris Williamson, Chefvolkswirt von S&P Global. "Doch angesichts der in den letzten Tagen erneut aufgeflammten Sorgen um den Nahen Osten ist eine anhaltende Abkühlung bei den Preisdaten und eine Erholung des Unternehmensvertrauens keineswegs gesichert."/jsl/mis