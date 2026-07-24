Intel startet nur leicht freundlich. Ölpreis und Renditen entspannen Wall Street.

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Die Wall Street sieht eine zögerliche Erholung, mit einem unentschlossenen Start des Nasdaq. Unterstützung kommt von den besser als erwarteten Quartalszahlen und dem optimistischen Ausblick von Intel, das von einer anhaltend starken Nachfrage nach KI-Rechenleistung profitiert und seine Investitionen in die Chipfertigung weiter erhöht. Auch SAP liefert trotz Margendruck ein solides Quartal und sorgt gemeinsam mit den zuletzt starken Zahlen von ServiceNow und Roper Technologies für neue Zuversicht im Softwaresektor. Gleichzeitig geben die Ölpreise einen Teil ihres jüngsten Anstiegs wieder ab, nachdem Berichte über einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe zwischen den USA und Iran Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten wecken. Belastend wirken dagegen die neuen US-Zölle von 10 bis 12,5 Prozent auf Importe aus rund 60 Handelspartnern, während die Märkte gespannt auf die heute anstehenden Einkaufsmanagerindizes und die Zahlen von American Express und Verizon. Beide Aktie tendieren schwächer, allen voran American Express. Analystenseitig sorgt vor allem AMD für positive Schlagzeilen: Bank of America und UBS haben ihre Kursziele nach dem KI-Investorentag deutlich angehoben und sehen den Konzern auf dem Weg zu einem führenden Anbieter kompletter KI-Systeme. Auch Dell und Hewlett Packard Enterprise profitieren von steigenden Investitionen in Unternehmens-Rechenzentren, während Truist PayPal angesichts der anhaltenden Übernahmefantasie um Stripe auf „Halten“ hochstuft.



00:00 Intro

00:24 Flaue Reaktionen trotz guter Earnings | Wenige Gewinner

03:49 Trumps Drohungen erhöhen Risiko | Atom-Deal Saudi-Arabien

06:25 Trumps Importzölle für 60 Staaten | US-Handelsdefizite weiter groß

08:46 Spaltung im Tech-Sektor: Parallele zu Dotcom-Ära

11:35 Ausblck nächste Woche: Aussichten im Tech-Sektor im Fokus

14:30 FED Tagung & Zinsen: wenig Transparenz | Tagung BoJ

17:06 Intel: Über Erwartungen, Reaktionen verhalten | Analysten

19:15 AMD: Gestrige Rede stärkt Enthusiasmus

20:18 Dell | HP | SAP | American Express | T-Mobile (Analysten) u.m.

24:39 Meldungen: IBM | Oracle | Microsoft | SpaceX | Disney & Comcast



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