Was bewegt die Aktie?

Intel steigerte den Umsatz um 25 Prozent auf 16 Milliarden Dollar. Das lag rund 1,6 Milliarden Dollar über den Erwartungen und entspricht dem stärksten Umsatzwachstum seit mehr als 15 Jahren. Der Gewinn je Aktie erreichte 42 Cent und lag ungefähr doppelt so hoch wie erwartet.

Der Bereich Rechenzentren und KI wuchs um fast 60 Prozent auf 6,26 Milliarden Dollar. Damit stammen mehr als sechs Milliarden Dollar des Konzernumsatzes aus diesem Segment. Client Computing legte um 13 Prozent auf 8,88 Milliarden Dollar zu und übertraf die Erwartungen ebenfalls deutlich.

Das Foundry-Geschäft gewann weiter an Bedeutung. Der Umsatz stieg um 31 Prozent auf 5,77 Milliarden Dollar. Die knappen Kapazitäten bei Taiwan Semiconductor Manufacturing und Samsung helfen Intel, weil Kunden zusätzliche Produktionsmöglichkeiten suchen.

Auch die Profitabilität verbesserte sich stark. Die bereinigte Bruttomarge stieg von knapp 30 auf 42 Prozent. Das bereinigte Ebit erreichte 2,77 Milliarden Dollar, nachdem im Vorjahr noch mehr als 500 Millionen Dollar Verlust angefallen waren. Die operative Marge lag bei 17 Prozent.

Für das dritte Quartal stellt Intel 38 Cent Gewinn je Aktie und 42 Prozent Bruttomarge in Aussicht. Gleichzeitig bleibt der PC-Ausblick durchwachsen. Speicherknappheit und höhere Preise können die PC-Verkäufe bremsen.

Martins Einschätzung

Die Zahlen sind stark, aber die Bewertung bleibt der Knackpunkt. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis für die nächsten zwölf Monate liegt bei rund 81. Intel bereitet Anleger zudem auf mögliche Anleihefinanzierung vor, um hohe Investitionen stemmen zu können. Damit bleibt die Aktie trotz operativer Stärke teuer.