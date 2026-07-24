Iran-Krieg und hoher Spritpreis drücken Konsumstimmung - Sparen bleibt Trumpf

Berlin, 24. ⁠Jul (Reuters) - Auch wegen des wiederaufgeflammten Iran-Kriegs hat sich die Stimmung der Verbraucher in Deutschland auf niedrigem Niveau leicht verschlechtert. Das Konsumklima-Barometer für August fiel nach zuletzt zwei Anstiegen in Folge nun überraschend um 0,3 Punkte auf minus 29,6 Zähler, wie die GfK-Marktforscher und das ‌Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) am Freitag mitteilten. Die Menschen blickten wieder optimistischer auf die Konjunktur, aber skeptischer auf ihre künftigen Finanzen. Und sie legten mehr Geld ⁠auf die hohe ⁠Kante als zuletzt. "Die Verbraucherstimmung bleibt weitestgehend unverändert", sagte NIM-Experte Rolf Bürkl. "Die anhaltende Verunsicherung führt dazu, dass viele Haushalte beim Konsum nach wie vor zurückhaltend bleiben."

Die Konjunkturerwartungen der Verbraucher verbesserten sich diesen Monat zum dritten Mal in Folge leicht. "Der Pessimismus geht weiter zurück", hieß es. Dennoch rechne die Mehrheit der Menschen damit, dass sich die ‌wirtschaftliche Lage in den kommenden zwölf Monaten verschlechtere.

SPAREN BLEIBT ‌TRUMPF - KAUFLAUNE NUR LEICHT ERHÖHT

Die Einschätzungen zu den eigenen, künftigen Einkommen der Verbraucher, die sich in den vergangenen Monaten stetig etwas aufgehellt hatten, trübten sich jetzt wieder etwas ein. Zudem ⁠setzte sich der zu Jahresbeginn beobachtete Rückgang der Sparneigung im Juli nicht fort. Das ‌Teilbarometer dazu stieg um 3,1 auf 17 ⁠Punkte. Im langfristigen Vergleich ist dieser Wert sehr hoch: Denn im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre lag die Sparneigung bei etwa -24 Punkten, erklärte das NIM. "Dies zeigt, dass die Menschen es angesichts der allgemeinen Wirtschaftslage derzeit für ratsam ‌halten, zu sparen."

Die Bereitschaft, größere Dinge wie ⁠Autos oder Möbel zu kaufen, nahm etwas ⁠zu, liegt aber weiter auf niedrigem Niveau. "Die Anschaffungsneigung verzeichnet zwar einen moderaten Anstieg, bleibt aber nach wie vor sehr verhalten", sagte Bürkl.

Denn das geopolitische Umfeld sorgt für schlechte Nachrichten und Verunsicherung: Die neuen Kampfhandlungen zwischen USA und Iran treiben den Ölpreis hoch und verteuern den Sprit auch in Deutschland. "Mit dem Auslaufen des Tankrabatts Ende Juni sind die Preise an den Zapfsäulen spürbar gestiegen, was sich in den Preiserwartungen der Verbraucher widerspiegelt", erklärten die Marktforscher. Der Indikator dazu signalisiere, "dass die ⁠Inflationssorgen zuletzt wieder etwas zugenommen haben".

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Reinhard Becker. - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)