IRW-News: Miivo Holdings Corp.: Miivo bringt kostengünstiges, vollautomatisiertes KI-Customer-Insights-Tool für Klein- und Mittelbetriebe auf den Markt

IRW-PRESS: Miivo Holdings Corp.: Miivo bringt kostengünstiges, vollautomatisiertes KI-Customer-Insights-Tool für Klein- und Mittelbetriebe auf den Markt

Vancouver, British Columbia - (24. Juli 2026) / IRW-Press / Miivo AI Inc. (TSXV: MIVO) (OTCQB: MIVOF) (FWB: L7S0) (Miivo oder das Unternehmen) freut sich, die Einführung seines neuen Customer-Insights-Tools bekannt zu geben. Es handelt sich dabei um ein neues, eigenständiges Self-Service-Produkt, das es Klein- und Mittelbetrieben ermöglicht, die Zufriedenheit ihrer Kunden zu überwachen und die eigene Online-Imagepflege auf Google Reviews, Instagram und Reddit mit Hilfe künstlicher Intelligenz einfacher zu gestalten.

Miivos Customer-Insights-Lösung ist ein kostengünstiges Tool, mit dem Unternehmen weniger Zeit für das Tracking und die Beantwortung von Rückmeldungen der Kunden aufwenden müssen. Miivos KI-Tool analysiert Rezensionstrends und Stimmungsmuster und gibt Unternehmen in der Folge konkrete, datengestützte Empfehlungen an die Hand, mit denen sie die Kundenerfahrung und damit auch die Kundenbindung verbessern können. Die Nutzer können Rezensionen und Äußerungen in Echtzeit auf allen unterstützten Plattformen verfolgen und mit markenbezogenen und von der KI vorgefertigten Antworten darauf reagieren. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer manuellen Überwachung oder generischer Antworten. Für das Produkt werden weder Onboarding-Unterstützung noch externe Tools benötigt und es kann als eigenständiges Angebot aus dem Miivo-Produktsortiment ausgewählt werden.

Das Produkt finden Sie unter https://www.miivo.ai/reputation-management.

Alexander Damouni, Chief Executive Officer von Miivo, erklärt: Es freut uns, dass wir den Unternehmen unser vollautomatisiertes KI-Customer-Insights-Tool äußerst kostengünstig anbieten können. Wie sich Kunden online über Ihr Geschäft äußern, hat Einfluss darauf, wie neue Kunden Sie finden und mit welcher Einstellung diese in Ihr Geschäft kommen. Wir von Miivo haben dieses Customer-Insights-Tool entwickelt, um es für Unternehmen einfach zu gestalten, bei diesen Gesprächen immer die Kontrolle zu behalten und auf eine Art und Weise zu reagieren, die der eigenen Marke tatsächlich gerecht wird - ohne dass daraus ein weiterer Vollzeitjob erwächst.

Mit dieser Produkteinführung kann Miivo sein Produktportfolio über die Betriebs-, Finanz- und Verkaufsdatenanalyse hinaus erweitern und den Nutzen der Plattform auf das Kundenerlebnis und das Markenmanagement ausdehnen. Die Imagepflege im Internet stellt für kleine und mittlere Unternehmen eine beachtliche operative Herausforderung dar, die oftmals vernachlässigt wird. Das Customer-Insights-Tool wurde entwickelt, um diese Herausforderung direkt durch ein Self-Service-Modell zu bewältigen, das mit der weiter gefassten Produktstrategie des Unternehmens kompatibel ist.

Das Unternehmen entwickelt seine Technologie kontinuierlich weiter, um den realen Herausforderungen seiner Kunden gerecht zu werden. Weitere Produkte befinden sich derzeit in der Testphase und werden voraussichtlich in den kommenden Monaten auf den Markt gebracht.

Über Miivo AI Inc.

Miivo AI Inc. (TSXV: MIVO) (OTCQB: MIVOF) (FWB: L7S0) nutzt die künstliche Intelligenz zur Bereitstellung von Erkenntnissen auf Unternehmensebene in einem leicht zugänglichen Umfang und verändert dadurch grundlegend die Zugriffsmöglichkeiten kleiner und mittlerer Unternehmen auf verwertbare Geschäftsdaten. Mit seiner KI-gestützten Plattform unterstützt Miivos Geschäftsinhaber und Geschäftsführer dabei, ihre Entscheidungsfindung im Betrieb, im Customer Engagement und im Bereich der finanziellen Performance zu optimieren. Unter der Leitung eines Führungsteams mit weitreichender Erfahrung in Technologie und KI ist Miivo vor allem im Markt für KI-SaaS-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen aktiv.

Im Namen des Board of Directors

Alexander Damouni, Chief Executive Officer

Weitere Informationen

Miivo AI Inc.

Tel: +1 (604) 377-0403

E-Mail: info@miivo.ai

Website: https://www.miivo.ai

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen, darunter Aussagen zu den Plänen, Absichten und Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf das Customer-Insights-Produkt von Miivo, die erwartete Akzeptanz durch die Nutzer, die Produktentwicklung und das Geschäftswachstum. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der kommerziellen Leistung neuer Produktfunktionen, dem Wettbewerbsumfeld für KI-SaaS-Lösungen und anderen für Technologieunternehmen üblichen Risiken. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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