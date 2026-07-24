Justizministerium will einheitliche Zulassung für Insolvenzverwalter

München, 24. ⁠Jul (Reuters) - Das Bundesjustizministerium will den Wildwuchs bei Insolvenzverwaltern beenden und eine deutschlandweit einheitliche Zulassung für den Berufsstand schaffen. Bisher führt jedes der mehr als 100 Amtsgerichte in Deutschland, die für Insolvenz- und andere ‌Sanierungsverfahren zuständig sind, eigene Listen möglicher Insolvenzverwalter und Sachwalter, die es mit der Abwicklung der Fälle betraut. "Das kostet Zeit und ⁠Geld und ⁠führt zu uneinheitlichen Voraussetzungen. Das wollen wir ändern", sagte Bundesjustizministerin Stefanie Hubig am Freitag bei der Vorstellung des Gesetzentwurfs. Spezialisierte, aber nicht ortsansässige Insolvenzverwalter waren häufig nicht zum Zug gekommen.

Künftig soll es eine deutschlandweite Liste zugelassener Verwalter geben, für die es ‌einheitliche Eignungskriterien gibt. Berufseinsteiger müssten dann - anders ‌als bisher - vor einer neu geschaffenen Insolvenzverwalterkammer eine Prüfung ablegen und nachweisen, dass sie die nötigen Kenntnisse haben. Eine staatliche Aufsicht soll zudem ⁠Pflichtverletzungen feststellen und sanktionieren. Einige Bundesländer haben bereits die Insolvenzgerichtsbarkeit bei ‌größeren Gerichten gebündelt, damit die ⁠Richter bessere Entscheidungen über Insolvenzverfahren treffen können.

Nach Angaben des Verbandes der Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands (VID) gibt es derzeit rund 2000 Insolvenzverwalter, zum größten Teil Rechtsanwälte, aber auch Wirtschaftsprüfer. Erfahrene ‌Berufsträger sollen ohne Prüfung zugelassen ⁠werden, wenn sie nachweisen können, ⁠dass sie als Verwalter oder Sachwalter mindestens 20 Insolvenzverfahren abgewickelt haben. "Ein echter Meilenstein für unseren Beruf", sagte der VID-Vorsitzende Christoph Niering.

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) kritisierte dagegen den Referentenentwurf. Sie hatte dafür plädiert, die Aufsicht bei den Rechtsanwaltskammern anzusiedeln, da ohnehin 95 Prozent der Verwalter Anwälte seien. "Der Entwurf baut eine Parallelstruktur auf, die es so nicht braucht", sagte BRAK-Vizepräsidentin Sabine Fuhrmann.

(Bericht von Alexander ⁠Hübner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)