Kleinanleger sind bereits raus

Kreise: Batteriehersteller Varta stellt Insolvenzantrag

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: E-MobilitätBatterien
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Quelle: nitpicker/Shutterstock.com

Der schwäbische Batteriehersteller Varta hat nach Angaben aus Finanzkreisen einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Zuvor war in dieser Woche bekannt geworden, dass eine Zerschlagung des Unternehmens aus Ellwangen droht, weil wichtige Geldgeber das Geschäft mit Haushaltsbatterien aus dem Konzern herauslösen wollen.

Varta, einst Vorzeigekonzern Deutschlands in Sachen Batterien mit prestigeträchtigen Kunden wie Apple, kriselt schon seit geraumer Zeit. Bereits 2024 deutete sich eine massive Schieflage an. Durch die eingeleitete Sanierung nach dem sogenannten StaRUG-Gesetz schieden die Aktionäre des Konzerns bereits im Frühjahr 2025 aus. Eine Herabsetzung des Kapitals führte zum Verlust der Börsennotiz, die Anteilseigner gingen dabei komplett leer aus.

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