Kreise: Verkehrsminister Schnieder muss gehen

BERLIN (dpa-AFX) - Im Zuge der Kabinettsumbildung muss Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) seinen Posten verlassen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Partei- und Koalitionskreisen. Zuvor hatten die "Bild"-Zeitung und "Table.Briefings" darüber berichtet./hoe/DP/jha