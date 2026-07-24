Kreise: Verkehrsminister Schnieder muss gehen
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Im Zuge der Kabinettsumbildung muss Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) seinen Posten verlassen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Partei- und Koalitionskreisen. Zuvor hatten die "Bild"-Zeitung und "Table.Briefings" darüber berichtet./hoe/DP/jha
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