Linnemann wird Bundesgesundheitsminister
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann wird neuer Bundesgesundheitsminister. Das teilte Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin mit. Der CDU-Bundestagsabgeordnete folgt Nina Warken nach, die Kanzleramtschefin wird./sk/DP/mis
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