Lockheed Martin: Diese Aktie ziehe ich RTX vor

Was bewegt die Aktie?

Lockheed Martin steigerte den Umsatz um elf Prozent auf rund 20,1 Milliarden Dollar. Das lag etwa 730 Millionen Dollar über den Erwartungen. Der Gewinn je Aktie erreichte 7,94 Dollar und lag 74 Cent über dem Konsens.

Der starke prozentuale Gewinnanstieg verzerrt das Bild, weil das Vorjahr durch hohe einmalige Programmbelastungen geprägt war. Entscheidend ist die rund zehn Prozent bessere Gewinnentwicklung gegenüber den Erwartungen. Der Nettogewinn lag bei 1,84 Milliarden Dollar.

Alle wichtigen Bereiche wuchsen. Missiles and Fire Control legte um 19 Prozent zu und war der stärkste Bereich. Aeronautics wuchs um neun Prozent, getragen unter anderem vom F-35-Kampfjet. Rotary and Mission Systems legte ebenfalls um neun Prozent zu. Der Space-Bereich wuchs um sechs Prozent.

Der Auftragsbestand erreichte 230 Milliarden Dollar. Das schafft hohe Planbarkeit. Der Free Cashflow lag bei 2,92 Milliarden Dollar, nachdem im Vorjahr noch ein negativer Wert von 150 Millionen Dollar angefallen war.

Lockheed Martin hob die Umsatzprognose um rund zwei Milliarden Dollar auf etwa 80 bis knapp 82 Milliarden Dollar an. Auch die Gewinnprognose liegt nun über dem Konsens.

Charttechnik

Die Aktie notiert bei rund 569 Dollar und damit deutlich unter dem früheren Hoch bei 692 Dollar. Die Wochenkerze wirkt stark. Eine Fortsetzung um weitere 100 Dollar ist möglich.

Martins Einschätzung

RTX und Lockheed Martin zeigen operativ ähnliche Stärke. Lockheed Martin ist mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis um 18 aber deutlich günstiger bewertet. Deshalb ist Lockheed Martin aktuell die bevorzugte Rüstungsposition.