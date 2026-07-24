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Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte

onvista · Uhr
Thema: KI

Der Iran-Krieg überrumpelte die Börsen im ersten Halbjahr. Trotzdem zeigten sich die Börsen weitestgehend stark. In meinem Ausblick für das zweite Halbjahr erkläre ich dir, wo ich jetzt noch Chancen für Anleger sehe.

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Der onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Quelle: onvista

Sechs Monate liegen hinter uns, und einiges davon hat mich selbst überrascht. Die US-Indizes haben geliefert, wie ich es erwartet hatte: Der Nasdaq Composite liegt deutlich im Plus, der Russell 2000 ist mit fast 22 Prozent sogar der Überflieger unter den großen US-Barometern.

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