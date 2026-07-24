Merz kündigt weitere Veränderungen im Bundeskabinett an
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz hat eine weitere Umgestaltung seines Bundeskabinetts angekündigt. "Es wird weitere Veränderungen geben", sagte der CDU-Chef in Berlin./had/DP/mis
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