Netanjahu reist für Trump-Treffen nach Washington
dpa-AFX · Uhr
JERUSALEM/WASHINGTON (dpa-AFX) - Inmitten der angespannten Lage in Nahost wird der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am kommenden Dienstag US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington treffen. Das teilte das israelische Regierungspresseamt mit. Demnach wird Netanjahu am Montag auf Einladung von Trump in die USA reisen. Er wird auch an einer Trauerfeier für den gestorbenen republikanischen Senator Lindsey Graham teilnehmen. Graham galt als Freund Israels.
Israel und die USA hatten Ende Februar gemeinsam mit Angriffen den Krieg gegen den Iran begonnen./da/DP/stw
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