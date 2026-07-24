Newmont: Wieso ich die Aktie weiter halten will

Was bewegt die Aktie?

Newmont steigerte den Umsatz um 15 Prozent auf 6,12 Milliarden Dollar. Damit blieb der Konzern 190 Millionen Dollar unter den Erwartungen. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,10 Dollar und übertraf die Erwartungen um zwölf Cent.

Der Gewinn profitierte stark vom Goldpreis. Newmont erzielte im zweiten Quartal im Schnitt 4.414 Dollar je Unze. Die Goldproduktion lag bei 1,3 Millionen Unzen. Hinzu kamen 17.000 Tonnen Kupfer und sieben Millionen Unzen Silber.

Besonders stark fiel der Cashflow aus. Der operative Cashflow erreichte 2,9 Milliarden Dollar. Der Free Cashflow lag bei 2,2 Milliarden Dollar und markierte den höchsten Wert, den Newmont je in einem zweiten Quartal erzielt hat. Die All-in-Sustaining-Kosten lagen bei 1.620 Dollar je Unze und damit günstiger als erwartet.

Der wichtigste Belastungsfaktor bleibt der Ölpreis. Für die Goldförderung spielt Energie eine große Rolle. Ein Ölpreisanstieg um 10 Dollar je Barrel belastet das Jahresergebnis um rund 60 Millionen Dollar. Der Anstieg von 68 auf 88 Dollar im Juli kann damit rund 120 Millionen Dollar zusätzlichen Druck erzeugen.

Charttechnik

Die Aktie wirkt im Bereich um 90 Dollar stabiler. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt unter zehn und damit deutlich unter dem historischen Bereich um 16.

Martins Einschätzung

Das Abwärtspotenzial ist inzwischen begrenzt. Newmont ist beim Jahresziel gut auf Kurs, erhöhte die Prognose aber nicht. Der Rekord-Free-Cashflow kann Aktienrückkäufe oder höhere Dividenden ermöglichen. Das Chance-Risiko-Verhältnis spricht wieder stärker für die Aktie.