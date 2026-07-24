Netzwerkausrüster mit KI-Fantasie

Nokia: Ab 7,50 Euro wird die Aktie wieder spannend

onvista · Uhr

Nokia steigerte Umsatz und Gewinn, hob die Prognose aber nicht an. Die Aktie gab nach, obwohl wichtige Wachstumsbereiche weiter zulegen.

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Was bewegt die Aktie?

Nokia erhöhte den Umsatz im Quartal um acht Prozent auf 4,8 Milliarden Euro. Damit blieb der Konzern rund zehn Millionen Euro unter den Markterwartungen. Der Gewinn je Aktie lag mit sieben Cent dagegen leicht über den Erwartungen.

Das operative Bild fiel besser aus als der Umsatz vermuten lässt. Der bereinigte operative Gewinn stieg um 18 Prozent. Die bereinigte operative Marge verbesserte sich um 0,7 Prozentpunkte auf neun Prozent. Die Bruttomarge stieg ebenfalls um 0,7 Prozentpunkte auf 46 Prozent.

Der wichtigste Wachstumstreiber war die Netzinfrastruktur. Der Bereich wuchs um zwölf Prozent. Optische Netzwerke legten um 20 Prozent zu, IP-Netzwerke um 16 Prozent. Der Umsatz mit KI- und Cloud-Kunden hat sich mehr als verdoppelt. Nokia verschiebt sein Profil damit weiter weg von klassischer Mobilfunkinfrastruktur und stärker in Richtung Cloud-, KI- und Netzwerkausrüstung.

Die Enttäuschung liegt im Ausblick. Nokia bestätigte die Prognosen nur und hob auch die Ziele für das KI-Segment nicht an. Nach der starken Kursentwicklung reichte das nicht.

Charttechnik

Die Aktie hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt und notiert über 8,50 Euro. Vom Hoch liegt sie aber fast 50 Prozent zurück.

Martins Einschätzung

Kurzfristig bleibt noch etwas Abwärtspotenzial. Im Bereich um 7,50 Euro liegt das 50-Prozent-Retracement. Dort wird Nokia wieder interessant, wenn die Wachstumssegmente weiter liefern.

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