Ölpreissprung und Tech-Ausverkauf setzen Asiens Börsen zu

Frankfurt/Tokio, 24. ⁠Jul (Reuters) - Der neue Energiepreisschock und weiter fallende Tech-Aktien haben die Börsen in Asien zum Wochenschluss ins Minus gedrückt. Am stärksten nach unten ging es am Freitag für die technologielastigen Indizes: Der japanische ‌Nikkei büßte fast drei Prozent ein, der südkoreanische Kospi rutschte um rund 5,5 Prozent ab. Der breiter gefasste Tokioter Topix-Index und ⁠die Börsen ⁠in China gaben jeweils mehr als ein Prozent nach. Die Ölpreise haben ihren rasanten Anstieg zwar vorerst gestoppt. Auf Wochensicht kommen sie dennoch angesichts der Spannungen in Nahost erneut auf ein Plus von mehr als zehn Prozent.

"Zwei der wichtigsten Schifffahrtsrouten der ‌Welt sind im selben Monat bedroht, ‌und die Märkte beginnen gerade erst zu begreifen, was das bedeutet", sagte Nigel Green, Chef der Finanzberatung deVere Group. Viele der größten Volkswirtschaften ⁠Asiens sind rohstoffarm und daher weitgehend auf Energieimporte angewiesen. Zudem rechnet ‌man an den Finanzmärkten mit ⁠einem strafferen Zinskurs der Notenbanken wegen der voraussichtlich erneut steigenden Inflation.

Anleger in Japan und Südkorea reagierten zudem auf den Kurssturz bei der Google-Mutter Alphabet in den USA am ‌Donnerstag. Aktien aus der Halbleiterbranche ⁠gerieten unter Druck: Kioxia, Advantest und ⁠Tokyo Electron büßten zwischen fünf und 9,5 Prozent ein. Kazuaki Shimada, Chefstratege bei IwaiCosmo Securities, zeigte sich jedoch gelassen. "Der Nikkei ist zuletzt stark von ausländischen Faktoren beeinflusst worden", sagte der Experte. Die japanische Bilanzsaison fange jedoch erst an. "Wenn der Ausblick der heimischen Unternehmen stark ausfällt, kann sich der Trend ändern."

Asiatische Aktienindizes am Kurse um 08:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei

Topix 4.002,55 -1,3%

Shanghai 3.822,52 -1,4%

CSI300 4.660,82 -1,4%

Hang Seng 24.839,95 -1,5%

Kospi 6.713,04 -5,4%

----------

Währungen Kurse um 08:00

Uhr

Euro/Dollar 1,1377

Pfund/Dollar 1,3311

Dollar/Yen 163,84

Dollar/Franken 0,8171

Dollar/Yuan 6,7761

Dollar/Won 1.465,80

(Bericht von ⁠Sanne Schimanski, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)