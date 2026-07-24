Original-Research: Frequentis AG (von BankM AG): Halten

^ Original-Research: Frequentis AG - von BankM AG 24.07.2026 / 10:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu Frequentis AG Unternehmen: Frequentis AG ISIN: ATFREQUENT09 Anlass der Studie: H1 2026 vorläufige Zahlen, Kurzanalyse Empfehlung: Halten seit: 24.07.2026 Kursziel: EUR 71,83 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 19.08.2025, vormals Kaufen Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker GJ-Guidance angehoben; schnellere Projektfort-schritte bedingen H1-Umsatzanstieg von 43,6% Die vorläufigen H1-Zahlen der Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) haben unsere Erwartung klar übertroffen. Hintergrund des starken Umsatzwachstums von 43,6% (auf rd. EUR 340 Mio.) in H1 sind u.a. schneller als erwartet abgearbeitete Großprojekte und bereits erreichte Meilensteine, deren Umsatzwirksamkeit ursprünglich erst für H2 erwartet worden war. Dementsprechend ist das EBIT mit rd. EUR 15 Mio. (H1 2025: EUR -4,3 Mio.) deutlich positiv, was nicht dem typischen Jahresmuster (starkes zweites Halbjahr) entspricht. Der Auftragseingang lag mit EUR 360 Mio. (H1 2025: EUR 309 Mio.) rd. 16,5% über dem Vorjahreswert und damit auf dem Zuwachsniveau der angehobenen Umsatzerwartung. Auch wir heben unsere Umsatzschätzung auf das Niveau der neuen Guidance an - Feinjustierungen einzelner Kostenpositionen nehmen wir ggf. nach Vorlage des Halbjahresberichtes vor. Auf Basis der neuen Zahlen ermitteln wir einen Fairen Wert pro Aktie von EUR 71,83. Wir bestätigen damit unser Rating "Halten". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=f4b47234584cc654b96cd767fd611da6

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker, CEFA Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 Email: daniel.grossjohann@bankm.de; roger.becker@bankm.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=6d94e56b-8737-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2371296 24.07.2026 CET/CEST °