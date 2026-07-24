Original-Research: Frequentis AG (von BankM AG): Halten

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Original-Research: Frequentis AG - von BankM AG

24.07.2026 / 10:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von BankM AG zu Frequentis AG

     Unternehmen:               Frequentis AG
     ISIN:                      ATFREQUENT09

     Anlass der Studie:         H1 2026 vorläufige Zahlen, Kurzanalyse
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      24.07.2026
     Kursziel:                  EUR 71,83
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     19.08.2025, vormals Kaufen
     Analyst:                   Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

GJ-Guidance angehoben; schnellere Projektfort-schritte bedingen
H1-Umsatzanstieg von 43,6%

Die vorläufigen H1-Zahlen der Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General
Standard, FQT GY) haben unsere Erwartung klar übertroffen. Hintergrund des
starken Umsatzwachstums von 43,6% (auf rd. EUR 340 Mio.) in H1 sind u.a.
schneller als erwartet abgearbeitete Großprojekte und bereits erreichte
Meilensteine, deren Umsatzwirksamkeit ursprünglich erst für H2 erwartet
worden war. Dementsprechend ist das EBIT mit rd. EUR 15 Mio. (H1 2025: EUR -4,3
Mio.) deutlich positiv, was nicht dem typischen Jahresmuster (starkes
zweites Halbjahr) entspricht. Der Auftragseingang lag mit EUR 360 Mio. (H1
2025: EUR 309 Mio.) rd. 16,5% über dem Vorjahreswert und damit auf dem
Zuwachsniveau der angehobenen Umsatzerwartung. Auch wir heben unsere
Umsatzschätzung auf das Niveau der neuen Guidance an - Feinjustierungen
einzelner Kostenpositionen nehmen wir ggf. nach Vorlage des
Halbjahresberichtes vor. Auf Basis der neuen Zahlen ermitteln wir einen
Fairen Wert pro Aktie von EUR 71,83. Wir bestätigen damit unser Rating
"Halten".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=f4b47234584cc654b96cd767fd611da6

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker, CEFA
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
Email: daniel.grossjohann@bankm.de; roger.becker@bankm.de

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https://eqs-news.com/?origin_id=6d94e56b-8737-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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