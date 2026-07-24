Pistorius: Denken über Raketen-Startplatz für Bundeswehr nach

Ottobrunn, 23. ⁠Jul (Reuters) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat einen eigenen Raketen-Startplatz für die Bundeswehr ins Gespräch gebracht. "Weltraum-Sicherheit ist alternativlos", sagte Pistorius (SPD) bei einem Besuch des Trägerraketen-Start-ups Isar Aerospace in Ottobrunn bei München am Donnerstag. "Wir denken auch über einen bundeswehreigenen Startplatz nach. Ich halte das zumindest für erwägenswert." Satelliten gehörten zur ‌Abschreckung dazu. Die bestehenden Kapazitäten, um Satelliten für die militärische Kommunikation und Überwachung ins All zu schießen, reichten nicht aus. Die Bundeswehr könne es sich nicht erlauben, Jahre ⁠darauf zu warten. ⁠Auf einen Standort für einen Startplatz wollte sich Pistorius nicht festlegen.

Zurzeit könnten nur elf Nationen Raketen ins All schießen, "die wenigsten davon sind unsere Verbündeten", sagte der Chef und Mitgründer von Isar Aerospace, Daniel Metzler. Nur acht von 330 Weltraum-Raketen seien im vergangenen Jahr von Europa aus gestartet.

Isar Aerospace steht derzeit vor dem fünften Versuch, ihre eigene "Spectrum"-Rakete vom norwegischen ‌Andoya aus in den Orbit zu bringen. Im August öffnet ‌sich das nächste Fenster für einen solchen Raketen-Start. Auf einen genauen Zeitpunkt wollte sich Metzler nicht festlegen. "Wir sollten relativ zeitnah ready sein für den nächsten Start." Der jüngste Versuch sei an einem ⁠Helium-Leck an einem Zuliefer-Bauteil gescheitert, berichtete Metzler. "Wir sind gerade dabei, das mit dem Zulieferer in ‌den Griff zu bekommen."

Einen zweiten Startplatz in Kanada ⁠hat sich Isar Aerospace kürzlich gesichert. 2028 könnten dort die ersten Raketen abheben - wenn die "Spectrum" bis dahin ihre Kinderkrankheiten abgelegt hat. Ziel von Isar Aerospace sind 40 Raketen-Starts im Jahr. "Wir planen ein ganzes Netzwerk an Weltraumbahnhöfen", sagte Metzler. Dann ‌könne das acht Jahre alte Unternehmen profitabel arbeiten. ⁠An die 70 Prozent der Nachfrage kämen ⁠inzwischen aus dem militärischen Bereich. Deutschland hat noch keine Starts bei Isar in Auftrag gegeben, Pistorius schloss das aber nicht aus: "Wir brauchen auch Microlauncher wie ihre Spectrum", sagte er. "Sie sind die schnelle Eingreiftruppe."

Isar Aerospace hat bei Risikokapital-Investoren bisher 870 Millionen Euro eingesammelt. Eine Beteiligung des Bundes an Isar und jungen Rüstungsunternehmen sieht Pistorius skeptisch. "Es ist nicht erste Aufgabe des Staates, Venture-Capital-Geber für Start-ups zu werden." Diese würden gefördert, indem das Verteidigungsministerium sie in sein Netzwerk einbinde. "Start-ups gehören an den Tisch. Da sehe ich die Aufgabe ⁠des Staates - nicht primär darin, Geld reinzugeben."

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)