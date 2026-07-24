Porsche-Gewinn trotz Absatzrückgang im ersten Halbjahr gestiegen

Reuters · Uhr
Thema: E-MobilitätLuxusgüter
Artikel teilen:

München, 24. ⁠Jul (Reuters) - Der angeschlagene Sportwagenbauer Porsche AG hat sein Ergebnis im ersten Halbjahr trotz eines weiteren Absatzschwunds um ein Drittel gesteigert. Wie aus den Geschäftszahlen des ‌Mutterkonzerns Volkswagen hervorgeht, hat die allein aus Porsche bestehende Markengruppe "Sport Luxury" im ersten Halbjahr ein operatives ⁠Ergebnis ⁠von 1,35 (Vorjahr: 1,01) erwirtschaftet, nachdem es im Vorjahreszeitraum um zwei Drittel eingebrochen war. Der Umsatz schrumpfte um fünf Prozent auf 17,3 Milliarden Euro. Die Entwicklung sei das Ergebnis "der umfassenden Neuausrichtung des vergangenen ‌Jahres, einer starken Preis- und ‌Mixqualität sowie niedrigerer Belastungen aus Rückstellungen aus 2025", erklärte Volkswagen.

Der Absatz war im ersten Halbjahr um 16 ⁠Prozent auf rund 121.000 Fahrzeuge gesunken. Porsche steckt in ‌der Krise, weil das ⁠Geschäft in China eingebrochen ist, die gestiegenen US-Zölle belasten und die hohen Investitionen in Elektroautos sich nicht auszahlen. Porsche-Chef Michael Leiters verschärft ‌den im vergangenen Jahr ⁠schon eingeleiteten Spar- und Schrumpfkurs.

In ⁠der kommenden Woche will der Stuttgarter Autobauer die Belegschaft und die Öffentlichkeit über das zweite Paket an Stellenstreichungen informieren. Nach Medienberichten sollen in den kommenden Jahren mindestens 5000 Arbeitsplätze wegfallen, nachdem im vergangenen Jahr bereits der Abbau von 3900 Jobs beschlossen worden war.

(Bericht von Alexander Hübner ⁠und Ilona Wissenbach, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Porsche AG Vz.
Porsche Automobil Holding
Volkswagen (VW) ST

Das könnte dich auch interessieren

Elektroauto-Hersteller
Tesla enttäuscht beim Gewinn - Aktie verliert zehn Prozentgestern, 14:33 Uhr · dpa-AFX
Tesla enttäuscht beim Gewinn - Aktie verliert zehn Prozent
Verdient weniger als erwartet
Volkswagen-Konzern senkt Umsatzprognoseheute, 05:54 Uhr · dpa-AFX
Volkswagen-Konzern senkt Umsatzprognose
Quartalszahlen
VW setzt mit schwachem Quartal Autowerte unter Druckheute, 06:46 Uhr · dpa-AFX
VW setzt mit schwachem Quartal Autowerte unter Druck
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarteheute, 13:22 Uhr · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietetgestern, 11:26 Uhr · The Market
Mythos der „besseren Dax-Alternative“
Warum der MDax seit Jahren so schlecht abschneidet22. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen