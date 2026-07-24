Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Messerangriff von Stuttgart

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Messerangriff von Stuttgart:

"Am Donnerstag ist es wieder passiert. In einem Stuttgarter Einkaufszentrum griff ein Mann eine Frau mit einem Messer an und setzte sie in Brand. Laut Polizei leben oder lebten beide in einer Beziehung. Ein ähnlicher Fall ereignete sich vorige Woche im hessischen Kelkheim. (...) Dass die vom Bundestag bereits Anfang Mai beschlossene Einführung der "spanischen Fußfessel" wegen organisatorischer Vorbereitungen und einer verzögerten Unterschrift des Bundespräsidenten unter das Gesetz erst in knapp einem Jahr Wirklichkeit wird, ist ein schweres Versäumnis. (...) Entscheidend wird nun sein, dass die Justizminister von Bund und Ländern den Kampf gegen häusliche Gewalt entschlossen aufnehmen. Das ist nicht selbstverständlich. Nach dem hergebrachten Machismo greift längst eine neue Frauenfeindlichkeit um sich, deren Ziel darin besteht, die alten Machtverhältnisse wiederherzustellen. Auch Männer müssen dem einen Riegel vorschieben."/yyzz/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Angst vor KI-Cyberangriffen
KI von OpenAI spielt eigenständig Computer-Hacker22. Juli · dpa-AFX
KI von OpenAI spielt eigenständig Computer-Hacker
Handelsstreit
USA kündigen neue Zölle gegen 60 Handelspartner angestern, 21:20 Uhr · dpa-AFX
USA kündigen neue Zölle gegen 60 Handelspartner an
BMW, VW, Porsche und Mercedes-Benz
Welche Folgen Chinas Luxussteuer für deutsche Autobauer hat20. Juli · dpa-AFX
Welche Folgen Chinas Luxussteuer für deutsche Autobauer hat
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietetgestern, 11:26 Uhr · The Market
Mythos der „besseren Dax-Alternative“
Warum der MDax seit Jahren so schlecht abschneidet22. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen