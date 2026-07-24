Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Brandmauer-Debatte

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OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Brandmauer-Debatte:

"Die Debatte, ob die CDU mit der AfD zusammenarbeiten darf, verdeckt, dass die CDU nicht mit der AfD koalieren kann - weil es unüberbrückbare Differenzen gibt. Das Erbe der Union sind Westbindung und Aussöhnung, europäische Integration und soziale Marktwirtschaft. Die AfD dient sich Russland an, steht der EU feindlich gegenüber. Ihre Ideen für Steuersenkungen und ein Plus an Sozialstaat würden die öffentlichen Haushalte ruinieren. Aber weil Deutschland über die "Brandmauer" streitet, muss die AfD keine plausiblen Politikangebote machen. Sie kann sich in der Rolle als Projektionsfläche für Wünsche der Unzufriedenen einrichten. CDU und AfD können gar nicht zusammenfinden. Nicht, weil es verboten wäre. Sondern weil sie nicht zusammenpassen."/yyzz/DP/he

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