Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Trump und Saudi Arabien

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REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Trump und Saudi Arabien:

"Es gleicht mittlerweile einem großen Zirkus, was der US-Präsident am und rund um den Persischen Golf veranstaltet. Bombardements folgen auf Friedensverhandlungen, mal erklärt sich Donald Trump zum Sieger und den Krieg für beendet, nur um den Iranern am nächsten Tag zu attestieren, dass diese dafür noch nicht bereit seien. Alles garniert mit Trumps persönlicher Clownerie, die leider niemand mehr zum Lachen bringt. Die Jonglage um nukleare Macht, die der Zirkusdirektor aus dem Weißen Haus nun vollführt, ist bislang der gefährlichste Show-Akt. Durch das Atomabkommen mit Saudi-Arabien gewinnt er einen mächtigen Verbündeten in der Region, doch sind die Konsequenzen dieses unerwarteten Deals für Europa und den Rest der Welt nicht abzusehen. Und auch für die USA bleibt abzuwarten, ob diese gefährliche Exit-Strategie funktionieren wird."/DP/jha

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