ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Sinkende Ölpreise und SAP-Gewinne treiben an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Kurssprung bei den Aktien des Schwergewichts SAP und der wieder sinkende Ölpreis haben dem Dax am Freitag wieder nach oben verholfen. Nach dem Rückschlag am Donnerstag stieg der deutsche Leitindex um 1,36 Prozent und beendete den Handel damit quasi auf seinem Tageshoch von 25.099,00 Punkten. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 1,1 Prozent.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Freitag um 0,92 Prozent auf 31.965,53 Punkte hinauf. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,14 Prozent auf 6.280,94 Zähler.

Derweil bleibt das Marktumfeld schwierig. Neue Sorgen um KI-Investitionen und Kriegshandlungen in Nahost bestimmen weiterhin das Bild. US-Präsident Donald Trump setzte die Angriffe auf den Iran in der 13. Nacht in Folge fort und versucht im Konflikt um die Straße von Hormus den Druck zu erhöhen. Verschärft wurde die Lage zuletzt von Angriffen der Huthi-Miliz auf saudische Schiffe im Roten Meer.

"Von unbeschwerter Sommer-Sorglosigkeit kann an den Märkten weiterhin keine Rede sein", schrieb Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. Das Börsenfahrwasser bleibe angesichts des Nahostkonflikts, wachsender KI-Zweifel und geldpolitischer Unwägbarkeiten rau.

Immerhin lag der Preis für Rohöl der Referenzsorte Brent zuletzt wieder deutlich unter 100 US-Dollar je Fass (159 Liter). Am Donnerstag war der Ölpreis erstmals seit Ende Mai darüber geklettert und hatte damit die Inflationsängste weiter angeheizt.

Die Papiere des Softwarekonzerns SAP gewannen zum Wochenschluss an der Dax-Spitze 9,3 Prozent und stützten damit den Leitindex merklich. Der sogenannte Current Cloud Backlog, also der kurzfristige Cloud-Vertragsbestand, übertraf die Analystenerwartungen. Experte Charles Brennan von Jefferies sieht darin ein Indiz für eine starke Auftragsentwicklung im zweiten Quartal. Die Kennziffer widerlege die zuletzt spürbare Zurückhaltung der Investoren. "Das Cloud-Geschäft bleibt das wesentliche Zugpferd und wächst weiter rasant", kommentierte Andreas Lipkow von CMC Markets. Es seien keine Blessuren durch Künstliche Intelligenz bei den Walldorfern zu erkennen.

Positive Nachrichten kamen auch von Atoss Software : Das Unternehmen habe dank eines guten Cloud-Geschäfts bei der Profitabilität überrascht, sagte ein Händler. Die Papiere schnellten im Nebenwerteindex SDax um 9,8 Prozent nach oben.

Schlechte Nachrichten kamen hingegen aus dem Autosektor: Volkswagen hatte im zweiten Quartal noch etwas weniger verdient als im ohnehin schon schwachen Vorjahreszeitraum. Zudem wurde der Umsatzausblick gekappt. Die Vorzugsaktien der Wolfsburger fielen am Dax-Ende um 2 Prozent.

Die Anteile von Adidas büßten 1,6 Prozent ein. Man sei wohl enttäuscht, dass es am Vorabend eine Woche vor dem Quartalsbericht keine positiven Eckdaten von dem Sportartikelkonzern gegeben habe, sagten Händler.

Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re hatte im zweiten Quartal dank geringer Großschäden und guter Finanzgeschäfte überraschend viel Gewinn erzielt. Die Papiere schlossen 0,6 Prozent höher.

Außerhalb der Eurozone gewannen am Freitag die Leitindizes in London und Zürich 0,9 beziehungsweise 0,8 Prozent. In New York präsentierte sich das Leitbarometer Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss leicht erholt. Der von Technologie-Aktien beherrschte Nasdaq 100 weitete hingegen seinen Vortagesverlust aus./ajx/he

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---