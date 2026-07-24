Verdient weniger als erwartet

Volkswagen-Konzern senkt Umsatzprognose

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: E-Mobilität
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WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der VW -Konzern hat im zweiten Quartal noch etwas weniger verdient als im ohnehin schon schwachen Vorjahreszeitraum. Zudem wurde der Umsatzausblick gekappt. Statt ein Umsatzplus von bis zu 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet VW-Chef Oliver Blume nun 2026 nur noch im besten Fall eine stabile Entwicklung, es könnte aber auch bis zu 3 Prozent weniger Erlös werden, wie der Wolfsburger Dax -Konzern am Freitag mitteilte.

Im zweiten Quartal zog der Umsatz zwar um zwei Prozent auf 82,4 Milliarden Euro an, nach den ersten sechs Monaten ist die Bilanz damit aber bisher nur fast ausgeglichen. Das operative Ergebnis fiel im Quartal um rund ein Zehntel auf 3,47 Milliarden Euro, es fiel damit schwächer aus als von Experten erwartet.

Unter dem Strich ging es sogar um rund ein Drittel auf nur noch 1,54 Milliarden Euro Gewinn zurück./men/mis

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