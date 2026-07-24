RTX: Die Zahlen sind stark, die Bewertung teuer

Was bewegt die Aktie?

RTX steigerte den Umsatz um 14 Prozent auf 24,7 Milliarden Dollar. Das lag rund 1,8 Milliarden Dollar über dem Konsens. Organisch wuchs der Konzern sogar um 16 Prozent. Der Gewinn je Aktie stieg um 21 Prozent auf 1,89 Dollar und übertraf die Erwartungen um mehr als 20 Cent.

Der Nettogewinn legte um 29 Prozent auf 2,14 Milliarden Dollar zu. Der operative Cashflow erreichte 3,5 Milliarden Dollar. Der Free Cashflow lag bei 2,88 Milliarden Dollar, nachdem im Vorjahr noch ein negativer Wert von 72 Millionen Dollar angefallen war.

Auch der Auftragsbestand sticht heraus. RTX kommt auf 289 Milliarden Dollar. Rund 170 Milliarden Dollar stammen aus der zivilen Luftfahrt, rund 120 Milliarden Dollar aus dem Verteidigungsbereich. Alle drei Sparten lieferten Wachstum: Collins Aerospace legte um acht Prozent zu, Pratt & Whitney um 16 Prozent und Raytheon um 18 Prozent.

Die Prognose wurde kräftig angehoben. RTX erwartet nun 95 bis 96 Milliarden Dollar Umsatz statt zuvor 92,5 bis 93,5 Milliarden Dollar. Das organische Wachstum soll acht bis neun Prozent erreichen. Der Gewinn je Aktie soll auf 7,10 bis 7,25 Dollar steigen.

Charttechnik

Die Aktie läuft wieder in den Bereich der alten Hochs. Aus der vorherigen Korrektur ergibt sich ein technischer Zielbereich um 250 Dollar. Rücksetzer knapp unter 200 Dollar wären attraktiver.

Martins Einschätzung

RTX liefert operativ sehr stark. Die Bewertung mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von fast 29 enthält aber schon viel Positives. Bei diesem Niveau ist Vorsicht sinnvoll.