SAP-Cloud stark, Intel überrascht, Lockheed hebt Prognose

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

SAP: Cloud stark, Gewinnziel vorsichtiger

Das Cloudgeschäft entwickelt sich dynamischer als erwartet und der Auftragsbestand wächst deutlich. Warum die Aktie trotzdem nicht nur positive Signale erhält und welche Rolle die jüngsten Übernahmen spielen, schauen wir uns im Detail an.

Lockheed Martin: Rekordbestand und neuer Ausblick

Umsatz, Gewinn und Cashflow liegen klar über den Erwartungen. Gleichzeitig sorgt ein außergewöhnlich hoher Auftragsbestand für langfristige Planbarkeit. Wie viel davon bereits im Lockheed-Kurs steckt, wird heute ein zentraler Punkt.

Intel: Überraschung bei KI und Foundry

Intel meldet das stärkste Umsatzwachstum seit vielen Jahren und übertrifft die Erwartungen in mehreren Bereichen. Doch hinter den starken Kennzahlen steht weiterhin ein kostspieliger Konzernumbau mit einem entscheidenden Schwachpunkt.