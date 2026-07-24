Schweiz weist US-Vorwürfe zu Zwangsarbeit im Zollstreit zurück

Zürich, 24. ⁠Jul (Reuters) - Die Schweiz wehrt sich gegen Vorwürfe der USA im Zusammenhang mit Zwangsarbeit. Die Regierung in Bern weise die Anschuldigungen einer US-Untersuchung zurück, teilte das Wirtschaftsdepartement in der Nacht auf Freitag mit. Das Departement nahm ‌zudem die angekündigten US-Zusatzzölle von bis zu 12,5 Prozent auf Schweizer Importe zur Kenntnis, die am Freitag in Kraft treten. Die USA ⁠hielten damit ⁠weiterhin eine gemeinsame Absichtserklärung vom 14. November 2025 ein, hieß es weiter. Diese sieht für die meisten US-Importzölle aus der Schweiz eine Deckelung auf 15 Prozent vor.

Die US-Regierung begründet die neue Zölle gegen 60 Handelspartner mit einer laxen Umsetzung von Verboten der Zwangsarbeit in ‌den betroffenen Ländern. Der höhere Satz von 12,5 ‌Prozent gilt für Einfuhren aus Staaten mit unzureichenden Gesetzen, während für andere Länder ein Satz von zehn Prozent fällig wird. Die Maßnahme der Regierung ⁠von US-Präsident Donald Trump löst einen vorübergehenden weltweiten Zoll von zehn Prozent ‌ab, der am Freitag ausläuft.

Der US-Entscheid ⁠sei weder nachvollziehbar noch gerechtfertigt, erklärte der Schweizer Wirtschaftsverband Economiesuisse. Er belaste Schweizer Unternehmen auf dem wichtigen US-Markt zusätzlich und schaffe Wettbewerbsnachteile gegenüber Ländern mit niedrigeren Zollsätzen, darunter die EU ‌und das Vereinigte Königreich. Es ⁠gebe keine Hinweise darauf, dass Schweizer ⁠Lieferketten genutzt würden, um Waren aus Zwangsarbeit in den US-Markt zu schleusen. Zwangsarbeit sei in der Schweiz verfassungs-, zivil- und strafrechtlich verboten.

Ein Regierungsvertreter in Washington wies den Vorwurf zurück, dass die neuen Zölle lediglich ein direkter Ersatz für die auslaufenden Abgaben seien. Die USA hätten strengere Einfuhrverbote für mit Zwangsarbeit produzierte Waren und setzten diese konsequenter durch als jedes andere Land.

(Bericht von Oliver Hirt und ⁠Dave Graham, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)