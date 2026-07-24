ServiceNow übertrifft Erwartungen im zweiten Quartal 2026 und hebt Jahresprognose an









ServiceNow hat im zweiten Quartal 2026 die Erwartungen übertroffen und seine Jahresprognose erneut angehoben. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 24 Prozent auf 3,987 Milliarden US-Dollar, während die besonders wichtigen Abonnementerlöse sogar um 24,5 Prozent auf 3,877 Milliarden US-Dollar zulegten. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie überraschte der Cloud-Spezialist positiv. Zusätzlich stiegen die kurzfristig verbleibenden Leistungsverpflichtungen, ein wichtiger Indikator für künftige Umsätze, um 21 Prozent auf 13,2 Milliarden US-Dollar – ein starkes Signal für die weiterhin hohe Nachfrage.





Vor allem die wachsende Nutzung der KI-gestützten Produkte macht ServiceNow für Anleger spannend. Das Management erhöhte die Prognose für den Abonnementumsatz 2026 auf 15,76 bis 15,78 Milliarden US-Dollar und erwartet nun ein Wachstum von nahezu 23 Prozent. Doch nach der starken Entwicklung stellt sich die entscheidende Frage: Ist die ServiceNow-Aktie trotz ihrer ambitionierten Bewertung weiterhin ein Kauf – oder sind die hohen Erwartungen bereits im Kurs eingepreist? Die aktuellen Zahlen, die KI-Strategie und die wichtigsten Chancen und Risiken stehen jetzt im Fokus.









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