Software-Crash durch KI? So investiert der Aktienfinder-Gründer sein eigenes Geld! | Torsten Tiedt
Wie investiert der Gründer des @Aktienfinder wirklich= In diesem ausführlichen Talk zeigt Thorsten Tiedt gemeinsam mit Richard „Richy“ Dittrich (Boerse Stuttgart Group) nicht nur seine zwei Community-Depots, sondern öffnet erstmals exklusiv sein privates Portfolio!
📈 Exklusive Infos, alle WKNs & die komplette Aktien-Analyse ► Melde dich kostenlos für den Anlegerclub an: https://www.boerse-stuttgart.de/youtube-content
► Darum geht's im Video:
Wir analysieren Gewinner, Verlierer und zeigen, warum Thorsten trotz Steuerabzügen Big-Tech-Aktien verkauft hat, wie er mit schwächelnden Software-Titeln im KI-Zeitalter umgeht und wie seine 3-Depot-Strategie in der Praxis aussieht.
Timestamps:
00:00:00 ► Intro & die 3 Depots von Torsten Tiedt
00:00:48 ► Die erste Aktie 1997: Lebensversicherung für AMD aufgelöst
00:04:28 ► Neuer Markt & Dotcom-Blase: Torstens frühe Lehrjahre
00:14:36 ► Die Community-Depots: Strategie & Auswahlprozess
00:15:33 ► Depot 1: Das „Dicke Dividenden Depot“ schlägt den MSCI World
00:24:16 ► Depot 2: Das „Starterdepot“ – Warum es aktuell hinterherhinkt
00:38:26 ► Psychologie: Sollte man schlecht laufende Strategien abbrechen?
00:45:34 ► EXKLUSIV: Torstens Privatdepot (Aufteilung & Strategie)
00:48:40 ► ETF-Strategie: Halbleiter, China & US-Stromversorger
00:51:00 ► KI-Superzyklus: Halbleiter-Produzenten vs. Hyperscaler
01:06:54 ► Software-Aktien im Minus: Zerstört KI Adobe, Intuit & Wolters Kluwer?
01:25:28 ► UnitedHealth & Co.: Wann zieht Torsten die Reißleine?
01:36:35 ► Welcher Broker? Interactive Brokers & Portfolio Performance
01:40:27 ► Fazit
► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/
► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:
📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart
📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart
🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/
🕐 Das Video wurde am 24.07.2026 um 17:30 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.
Im Video erwähnte Werte:
Adobe Inc.
WKN: 871981 | ISIN: US00724F1012
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/871981-adobe
Allianz SE
WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/840400-allianz
Alphabet Inc. (Google)
WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a14y6f-alphabet-a
Amazon.com Inc.
WKN: 906866 | ISIN: US0231351067
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/906866-amazoncom
Coca-Cola Co.
WKN: 850663 | ISIN: US1912161007
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/850663-coca-cola
Deutsche Telekom AG
WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/555750-deutsche-telekom
Intel Corp.
WKN: 855681 | ISIN: US4581401001
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/855681-intel
Johnson & Johnson
WKN: 853260 | ISIN: US4781601046
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/853260-johnson--johnson
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
WKN: 853292 | ISIN: FR0000121014
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/853292-lvmh-moet-hennessy-louis-vuitton
McDonald's Corp.
WKN: 856958 | ISIN: US5801351017
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/856958-mcdonalds
Meta Platforms Inc.
WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1jwvx-meta-platforms
Microsoft Corp.
WKN: 870747 | ISIN: US5949181045
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/870747-microsoft
Nvidia Corp.
WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/918422-nvidia
PepsiCo Inc.
WKN: 851995 | ISIN: US7134481081
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/851995-pepsico
Rheinmetall AG
WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/703000-rheinmetall
SAP SE
WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/716460-sap
SpaceX
WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a42d4f-spacex/
Tesla Inc.
WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1cx3t-tesla
Unilever p.l.c.
WKN: A41NM1 | ISIN: GB00BVZK7T90
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a41nm1-unilever/
Visa Inc.
WKN: A0NC7B | ISIN: US92826C8394
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a0nc7b-visa
Walmart Inc.
WKN: 860853 | ISIN: US9311421039
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/860853-walmart
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–