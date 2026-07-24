Software-Crash durch KI? So investiert der Aktienfinder-Gründer sein eigenes Geld! | Torsten Tiedt

Wie investiert der Gründer des @Aktienfinder wirklich= In diesem ausführlichen Talk zeigt Thorsten Tiedt gemeinsam mit Richard „Richy“ Dittrich (Boerse Stuttgart Group) nicht nur seine zwei Community-Depots, sondern öffnet erstmals exklusiv sein privates Portfolio!



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► Darum geht's im Video:

Wir analysieren Gewinner, Verlierer und zeigen, warum Thorsten trotz Steuerabzügen Big-Tech-Aktien verkauft hat, wie er mit schwächelnden Software-Titeln im KI-Zeitalter umgeht und wie seine 3-Depot-Strategie in der Praxis aussieht.



Timestamps:

00:00:00 ► Intro & die 3 Depots von Torsten Tiedt

00:00:48 ► Die erste Aktie 1997: Lebensversicherung für AMD aufgelöst

00:04:28 ► Neuer Markt & Dotcom-Blase: Torstens frühe Lehrjahre

00:14:36 ► Die Community-Depots: Strategie & Auswahlprozess

00:15:33 ► Depot 1: Das „Dicke Dividenden Depot“ schlägt den MSCI World

00:24:16 ► Depot 2: Das „Starterdepot“ – Warum es aktuell hinterherhinkt

00:38:26 ► Psychologie: Sollte man schlecht laufende Strategien abbrechen?

00:45:34 ► EXKLUSIV: Torstens Privatdepot (Aufteilung & Strategie)

00:48:40 ► ETF-Strategie: Halbleiter, China & US-Stromversorger

00:51:00 ► KI-Superzyklus: Halbleiter-Produzenten vs. Hyperscaler

01:06:54 ► Software-Aktien im Minus: Zerstört KI Adobe, Intuit & Wolters Kluwer?

01:25:28 ► UnitedHealth & Co.: Wann zieht Torsten die Reißleine?

01:36:35 ► Welcher Broker? Interactive Brokers & Portfolio Performance

01:40:27 ► Fazit



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🕐 Das Video wurde am 24.07.2026 um 17:30 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



Im Video erwähnte Werte:

Adobe Inc.

WKN: 871981 | ISIN: US00724F1012

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/871981-adobe



Allianz SE

WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/840400-allianz



Alphabet Inc. (Google)

WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a14y6f-alphabet-a



Amazon.com Inc.

WKN: 906866 | ISIN: US0231351067

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/906866-amazoncom



Coca-Cola Co.

WKN: 850663 | ISIN: US1912161007

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/850663-coca-cola



Deutsche Telekom AG

WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/555750-deutsche-telekom



Intel Corp.

WKN: 855681 | ISIN: US4581401001

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/855681-intel



Johnson & Johnson

WKN: 853260 | ISIN: US4781601046

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/853260-johnson--johnson



LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE

WKN: 853292 | ISIN: FR0000121014

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/853292-lvmh-moet-hennessy-louis-vuitton



McDonald's Corp.

WKN: 856958 | ISIN: US5801351017

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/856958-mcdonalds



Meta Platforms Inc.

WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1jwvx-meta-platforms



Microsoft Corp.

WKN: 870747 | ISIN: US5949181045

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/870747-microsoft



Nvidia Corp.

WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/918422-nvidia



PepsiCo Inc.

WKN: 851995 | ISIN: US7134481081

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/851995-pepsico



Rheinmetall AG

WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/703000-rheinmetall



SAP SE

WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/716460-sap



SpaceX

WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a42d4f-spacex/



Tesla Inc.

WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1cx3t-tesla



Unilever p.l.c.

WKN: A41NM1 | ISIN: GB00BVZK7T90

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a41nm1-unilever/



Visa Inc.

WKN: A0NC7B | ISIN: US92826C8394

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a0nc7b-visa



Walmart Inc.

WKN: 860853 | ISIN: US9311421039

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/860853-walmart