Spanien ruft erstmals wegen Waldbränden Notstand aus

Madrid, 24. ⁠Jul (Reuters) - Erstmals wegen schwerer Waldbrände hat die spanische Regierung in der Nacht zum Freitag den nationalen Notstand ausgerufen. Das Innenministerium teilte am Freitag mit, die Entscheidung sei wegen des gleichzeitigen Ausbruchs mehrerer ‌Brände und widriger Wetterbedingungen getroffen worden. Außerdem bestehe die Notwendigkeit, umfangreiche Ressourcen im Kampf gegen die Flammen zu mobilisieren. Durch die ⁠Ausrufung des ⁠Notstands untersteht der Einsatz nun direkt dem Innenminister. Den Behörden zufolge ist dies das erste Mal, dass dieser Schritt wegen eines Waldbrandes ergriffen wurde.

Die Regionalregierung von Madrid hatte zuvor um Hilfe gebeten. Sie beschrieb die Lage als "extrem ernst". Aktive Brände ‌in den Orten Villa del Prado, San ‌Martin de Valdeiglesias und Almorox drohten, die derzeitigen Löschkapazitäten zu übersteigen.

Den Angaben zufolge wurden bereits mehr als 10.000 Menschen aus vier Ortschaften ⁠evakuiert. Zudem wurde gewarnt, dass ein Waldbrand in Burgohondo in der ‌Provinz Avila aufgrund der Wetterlage ⁠in den kommenden Stunden die Region Madrid erreichen könnte. Mehr als 270 Einsatzkräfte sind in den betroffenen Gebieten im Einsatz.

Wissenschaftler bringen die immer heftigeren Waldbrände in Spanien und ‌weiten Teilen Südeuropas mit dem ⁠Klimawandel in Verbindung. Experten zufolge ⁠hat ein ungewöhnlich regenreicher Frühling zunächst zu üppigem Pflanzenwachstum geführt. Diese Vegetation sei in der extremen Sommerhitze ausgetrocknet und biete den sich schnell ausbreitenden Bränden reichlich Nahrung. In diesem Jahr sind in Spanien bereits mehr als 100.000 Hektar verbrannt, was dem durchschnittlichen Jahreswert des vergangenen Jahrzehnts entspricht. Mit 13 Todesopfern ist 2026 bereits jetzt eine der tödlichsten Waldbrandsaisons seit ⁠Jahrzehnten.

(Bericht von Emma Pinedo, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)