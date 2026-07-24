Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 17 July 2026 to 23 July 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Disclosure of shares repurchases from 17 July 2026 to 23 July 2026
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
17/07/2026
|
FR0013230612
|
8 468
|
18.1621
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
17/07/2026
|
FR0013230612
|
2 000
|
18.0000
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
20/07/2026
|
FR0013230612
|
2 160
|
17.9862
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
20/07/2026
|
FR0013230612
|
600
|
17.7400
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
21/07/2026
|
FR0013230612
|
1 760
|
17.3804
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
21/07/2026
|
FR0013230612
|
400
|
17.4000
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
22/07/2026
|
FR0013230612
|
1 643
|
17.2716
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
22/07/2026
|
FR0013230612
|
550
|
17.4000
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
23/07/2026
|
FR0013230612
|
2 640
|
17.2980
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
23/07/2026
|
FR0013230612
|
300
|
17.1600
|
CEUX
|
|
|
|
TOTAL
|
20 521
|
17.8160
|
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Tikehau Capital