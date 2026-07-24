Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 17 July 2026 to 23 July 2026

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Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Disclosure of shares repurchases from 17 July 2026 to 23 July 2026
 

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

17/07/2026

FR0013230612

8 468

18.1621

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

17/07/2026

FR0013230612

2 000

18.0000

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

20/07/2026

FR0013230612

2 160

17.9862

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

20/07/2026

FR0013230612

600

17.7400

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

21/07/2026

FR0013230612

1 760

17.3804

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

21/07/2026

FR0013230612

400

17.4000

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

22/07/2026

FR0013230612

1 643

17.2716

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

22/07/2026

FR0013230612

550

17.4000

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

23/07/2026

FR0013230612

2 640

17.2980

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

23/07/2026

FR0013230612

300

17.1600

CEUX

 

 

 

TOTAL

20 521

17.8160

 
 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260724765631/en/

Tikehau Capital

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