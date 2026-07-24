Trading-Chance Honeywell: Mega Trendaktie

Was macht Honeywell Technologies?

Honeywell Technologies ist ein US-amerikanisches Industriekonglomerat und einer der weltweit führenden Anbieter von Industrieautomatisierung, Gebäudetechnik und Energietechnologien. Honeywell Technologies hat das Portfolio in den vergangenen Jahren auf Hightech-Anwendungen fokussiert und zuletzt die Luft- und Raumfahrtsparte als eigenständiges Unternehmen abgespalten. Im Segment Industrial Automation bietet das Unternehmen Sensoren, Steuerungssysteme und Software für die Fertigungs- und Prozessautomation in Industrie, Logistik und Lagerhaltung. Im Segment Building Automation liefert das Unternehmen Steuerungstechnik, Brandschutz, Sicherheitssysteme und Klimaregelung für Gebäude in Industrie, Gewerbe und öffentlichen Einrichtungen. Im Segment Energy & Sustainability Solutions entwickelt das Unternehmen Lösungen für Raffinerien, Petrochemie, nachhaltige Treibstoffe, Wasserstofftechnologien und Energiespeicher. Honeywell Technologies befindet sich in einem strategischen Umbau. Nach der Abspaltung der Luftfahrtsparte soll die weitere Aufteilung des Konzerns zur Schaffung fokussierterer Geschäftseinheiten beitragen.

Was hat Honeywell mit Quantencomputing zu tun?

Honeywell ist kein reiner Zulieferer, sondern einer der technologischen Pioniere im Quantenbereich.

·Die Entstehung:Honeywell kombinierte seine hauseigene Expertise für Steuerungs- und Kryotechnik mit Software-Spezialisten und formte daraus die Sparte Honeywell Quantum Solutions. 2021 fusionierte diese Einheit mit Cambridge Quantum zu Quantinuum.

·Der furiose Milliarden-Börsengang (IPO): Im Juni 2026 brachte Honeywell Quantinuum in einem historischen Schritt als eigenständiges Unternehmen an die Nasdaq (Ticker: QNT). Der IPO brachte 1,68 Milliarden US-Dollar ein und bewertete die Quanten-Tochter mit fast 13 Milliarden US-Dollar.

·Die Verbindung heute:Honeywell hält auch nach dem IPO eine überwältigende Mehrheitsbeteiligung von rund 80 % an Quantinuum. Damit bleibt die Honeywell-Aktie für Investoren das primäre, finanziell abgesicherte Vehikel, um massiv von Quantinuums Erfolg zu profitieren.

Zukunftsperspektive

·Wachstumstreiber Quantinuum: Quantinuum gilt als heißer Kandidat, um als erstes Unternehmen "universelles, fehlertolerantes Quantencomputing" im industriellen Maßstab zu etablieren. Mit der nächsten Systemgeneration (Helios) steht der kommerzielle Durchbruch in der Molekül- und Medikamentenforschung sowie der Cybersicherheit bevor.

·Börsen-Fokus: Die Entflechtung des Gesamtkonzerns und der Quantinuum-IPO reduzieren den sogenannten "Konglomeratsabschlag". Das bedeutet, dass der reale Wert der Quantensparte nun endlich transparent am Aktienmarkt abgebildet wird und den Honeywell-Kurs antreibt.

Marktstellung

Quantinuum (und damit Honeywell als Mutter) besitzt eine technologische Spitzenposition. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten setzen sie auf die Ionenfallen-Technologie. Diese gilt als physikalisch präziser und weniger fehleranfällig als supraleitende Ansätze, wodurch Quantinuum regelmäßig Rekorde bei den sogenannten "logischen Qubits" und der Quantenvolumen-Metrik aufstellt. Zudem wird das Unternehmen von Branchenriesen wie Nvidia und JPMorganChase strategisch und finanziell unterstützt.

Konkurrenz

Das Wettbewerbsfeld lässt sich in zwei Lager teilen:

Konkurrenztyp Hauptkonkurrenten Technologischer Ansatz / Vorteil Pure-Play-Spezialisten IonQ, D-Wave Quantum, Rigetti IonQ nutzt ebenfalls Ionenfallen und ist der direkteste börsennotierte Rivale. D-Wave fokussiert sich auf Optimierung (Quantum Annealing). Big-Tech-Giganten Alphabet (Google), IBM, Microsoft Google (mit dem neuesten Willow-Chip) und IBM setzen primär auf supraleitende Qubits. Sie haben gigantische Budgets, sind technologisch aber auf einem anderen Pfad.

Blitzsauberer Langfrist-Trend

Das Unternehmen blickt zurück auf eine lange Börsenhistorie, wie wir anhand des Charts auch direkt ersehen können. Einst als Pennystock gehandelt, befindet sich der Aktienkurs derzeit nahe des Allzeithochs, welches bei 260,15 US-Dollar markiert worden war. Besonders seit der Finanzkrise 2007/08 kennen die Papiere des US-Unternehmens schier nur noch eine Richtung: Norden! Für Trader interessant ist, dass die Aktie ein absoluter Trend-Gigant ist, der aber auch immer wieder scharfe Korrekturen hinlegt. Diese bieten sich für Käufe und Zukäufe an. Gegenwärtig ist die Region um 210-218 Dollar als mögliches Einstiegs- und Zukaufslevel höchst-attraktiv. Hier treffen auf engem Raum der seit 2010 etablierte Aufwärtstrend (rot) und ein horizontaler Support zusammen. Prozyklische Zukäufe können bei einem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch getätigt werden, wenn man den intensiven Trend weiter reiten möchte. Sinnvoll absichern lassen sich etwaige Long-Engagements unterhalb von 179 US-Dollar.

Quelle: www.tradingview.com

Fundamentale Kennziffern unter der Lupe

Die Netto-Marge liegt bei 11,42 Prozent und geriet auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nie nennenswert unter Druck. Der Gewinn je Aktie schrumpfte in den letzten beiden Jahren von mehr als 17 auf knapp über neun Dollar pro Anteilsschein. Dennoch blieb der Aktienkurs im Aufwärtstrend, was für die erfolgreiche Transformation des Unternehmens spricht. Das bereinigte Kurs-/Gewinn-Verhältnis ist mit derzeit 24 nur geringfügig über dem langfristigen Durchschnitts-KGV. Somit kann von einer Überbewertung mitnichten die Rede sein.

Fazit

Ein grundsolides Engagement mit enormer Marktstellung und einer immer wieder unter Beweis gestellten Anpassungsfähigkeit an die Herausforderungen und neuen Entwicklungen von Wirtschaft und Gesellschaft. Wir sehen die Aktie als Basis-Investment und kaufen immer wieder zu. Aus unserer Sicht kann es sinnvoll sein, sowohl pro-, wie auch antizyklische Käufe vorzunehmen. Stets in kleinen Tranchen, so dass auch breit diversifiziert werden kann. Ein geeignetes Produkt für diese Trading-Chance haben wir ausgesucht und stellen es nachfolgend vor.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Honeywell

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und K.O.-Schwelle gleichauf bei 170,219 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 247 Dollar entspricht das einem Hebel von 2,77. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PM5G1B.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 260,15 USD

Unterstützungen: 218 und 179 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Honeywell

Basiswert Honeywell WKN PM5G1B ISIN DE000PM5G1B2 Basispreis 170,219 USD K.O.-Schwelle 170,219 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 2,77 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.