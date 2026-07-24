Ukraine: Zehn Tote bei russischem Raketenangriff auf Treffen der Rüstungsbranche

24. Jul (Reuters) - ⁠Bei einem russischen Raketenangriff in der ukrainischen Hauptstadt-Region Kiew sind mindestens zehn Menschen getötet und fast 100 weitere Menschen verletzt worden. Der Angriff mit einer ballistischen Rakete traf demnach ein Gelände, auf dem eine Veranstaltung ‌der Rüstungsindustrie stattfand, wie ukrainische Behörden und Branchenvertreter am Freitag mitteilten. Präsident Wolodymyr Selenskyj informierte über den Kurzmitteilungsdienst Telegram über einen ⁠Rettungseinsatz in ⁠der Region Kiew. Er nannte das genaue Ziel nicht, fügte jedoch hinzu, dass Untersuchungen zur Klärung des Vorfalls liefen.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, Russland habe ein Ziel außerhalb Kiews getroffen, wo ukrainische und ausländische Drohnen ausgestellt worden seien, die bei Angriffen auf ‌zivile Ziele in Russland eingesetzt worden seien. Zum ‌Zeitpunkt des Angriffs befanden sich laut Angaben des Ministeriums Drohnenentwickler, Hersteller, Kommandeure der ukrainischen Militärdrohnenstreitkräfte sowie Geheimdienstmitarbeiter, die an der Planung von Angriffen auf ⁠Russland beteiligt waren, auf dem Gelände.

Dem kommissarischen Gouverneur der Region Kiew, ‌Ruslan Olijnyk, zufolge traf die Rakete ⁠laut ersten Erkenntnissen ein privates Übungsgelände, auf dem Veranstaltungen stattfanden. Der ukrainische Branchenverband Rat der Rüstungsindustrie teilte mit, dass Vertreter der Branche vor Ort gewesen seien. Der Verband sei jedoch ‌nicht der Organisator der Veranstaltung ⁠gewesen. Zudem seien Informationen über den ⁠genauen Aufenthaltsort der Teilnehmer im Vorfeld nicht veröffentlicht worden. Walerij Borowyk, der Gründer des ukrainischen Drohnenherstellers First Contact, erklärte gegenüber ukrainischen Medien, die Rakete habe ein Übungsgelände getroffen, auf dem eine Rüstungsmesse veranstaltet worden sei. Generalstaatsanwalt Ruslan Krawtschenko teilte mit, es sei ein Verfahren wegen des Verdachts auf Amtspflichtverletzung bei der Organisation und Ausrichtung der Veranstaltung eingeleitet worden.

(Bericht von Anna Pruchnicka, geschrieben von ⁠Christian Götz, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)