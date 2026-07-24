USA: Schweiz könnte von Währungs-Überwachungsliste gestrichen werden

Washington/Zürich, 24. ⁠Jul (Reuters) - Das US-Finanzministerium hat die Schweiz, Deutschland und acht weitere Länder nach einer Überprüfung auf seiner Überwachungsliste für Währungspraktiken belassen. Die Schweiz erfülle wie Singapur und Thailand nur eines von drei Kriterien und werde von ‌der Liste gestrichen, falls sie beim nächsten Bericht weniger als zwei Kriterien erfülle, teilte das Ministerium in seinem halbjährlichen Währungsbericht in ⁠der Nacht ⁠auf Freitag mit. Länder kommen auf die Beobachtungsliste, wenn sie zwei von drei Kriterien erfüllen: einen erheblichen bilateralen Handelsüberschuss mit den USA, einen wesentlichen Leistungsbilanzüberschuss oder anhaltende und einseitige Interventionen am Devisenmarkt.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) habe den US-Treasury-Bericht zur Kenntnis genommen, hieß es in einer ‌Stellungnahme der Zentralbank. Die SNB trat erneut ‌dem US-Verdacht entgegen, dass die Notenbank Währungsmanipulation betreiben könnte. "Sie versucht weder Anpassungen in der Zahlungsbilanz zu verhindern noch ungerechtfertigte Wettbewerbsvorteile für die Schweizer Wirtschaft ⁠zu erlangen", so die Stellungnahme, die sie wortgleich bereits in der Vergangenheit ‌zur Verfügung gestellt hatte. Die ⁠SNB wies auch darauf hin, dass das US-Finanzministerium Ende September 2025 anerkannt habe, dass Devisenmarktinterventionen ein wichtiges Instrument für die SNB darstellten, um angemessene monetäre Rahmenbedingungen sicherzustellen und damit ihr ‌gesetzliches Mandat der Preisstabilität erfüllen zu ⁠können.

Der Franken gilt für viele ⁠Anleger als sicherer Hafen und ist eine der krisenfestesten Währungen überhaupt. Die SNB ist bemüht, eine zu starke Verteuerung des Frankens zu verhindern. Denn dies verbilligt Importe und kann zu einer deflationären Entwicklung führen. Zuletzt lag die Inflationsrate in der Schweiz bei 0,5 Prozent. Deviseninterventionen und der Leitzins sind die wichtigsten Instrumente der Notenbank zur Sicherung der Preisstabilität.

(Bericht von Dan Burns, David Lawder und ⁠Oliver Hirt, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)