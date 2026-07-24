Verfassungsgericht kippt pauschale Aufnahmeverweigerung für Afghanen

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Karlsruhe, 24. ⁠Jul (Reuters) - Das Bundesverfassungsgericht hat die pauschale Abkehr der Regierung vom Aufnahmeprogramm für afghanische Flüchtlinge gekippt. Die Entscheidung sei willkürlich gewesen und die Aufnahme müsse im Einzelfall geprüft werden, teilte das Gericht in Karlsruhe am Freitag mit. Hintergrund ist, dass die neue Regierung und damit das Bundesinnenministerium (BMI) ‌ältere Zusagen für Afghanen auf einer "Menschenrechtsliste" pauschal zurückgezogen hatte. Damit hatte die Verfassungsbeschwerde einer afghanischen Frau Erfolg, deren Einreise mit ihren zwei Kindern nach Deutschland abgelehnt worden war. ⁠Ihr Fall ⁠muss nun vom zuständigen Gericht neu geprüft werden. Zur Begründung heißt es: "Die Abkehrerklärung des BMI vom Dezember 2025 genügt den Anforderungen des Willkürverbots nicht." Die Richter stellten aber klar, dass eine Aufnahme weiter verweigert werden könnte. Das BMI müsse hierfür aber eine Einzelfallentscheidung treffen.

Insgesamt existierten seit der Machtübernahme der Taliban 2021 vier Aufnahmeprogramme. Eines sollte unter anderem ‌Ortskräften als Helfern der Bundeswehr oder westlicher Hilfsorganisationen zugutekommen. ‌Die neu gewählte Bundesregierung nahm pauschal die Zusage für das Menschenrechtsprogramm und das sogenannte Überbrückungsprogramm zurück. Das Innenministerium unter Alexander Dobrindt (CSU) erklärte im Dezember 2025 die Aufnahmeerklärungen für "ungültig und erloschen". Dies betraf ⁠laut Gericht etwa 640 Menschen.

Die Aufnahme von Afghanen, die Visa-Erteilung und die Identifizierung erweisen sich ‌in vielen Fällen als schwierig. Aus Kreisen ⁠der Sicherheitsbehörden hieß es immer wieder, dass Identitäten nicht festgestellt werden könnten oder falsche Angaben gemacht worden seien. Umgekehrt werfen Menschenrechtsorganisationen dem Innenministerium vor, die Aufnahme immer wieder sabotieren zu wollen.

Viele Afghanen flohen nach der Taliban-Machtübernahme nach Pakistan und ‌hofften dort auf die Weiterreise nach Deutschland. ⁠Die Situation für sie spitzte sich zu, ⁠als Pakistan erklärte, Afghanen in ihre Heimat abschieben zu wollen. Gegen die verwehrte Aufnahme auch aus den anderen Programmen gibt es zahlreiche Klagen vor Verwaltungsgerichten und dem Verfassungsgericht.

Das Gericht erklärte, auch wenn der Exekutive ein weiter Entscheidungsspielraum eingeräumt sei, wie hier bei der Entscheidung über die Aufnahme von Ausländern, sei sie im Rechtsstaat doch niemals "völlig frei". Sie sei an allgemeine rechtsstaatliche Grundsätze wie das Willkürverbot gebunden. "Dieses verlangt nach der Mitteilung einer Aufnahmeerklärung, dass die Abkehrerklärung in Ansehung des Einzelfalls unter Berücksichtigung auch der ⁠individuellen Belange des betreffenden Ausländers ergeht."

(Bericht von Ursula Knapp, Markus Wacket; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Drei Fragen an Bernecker 24.07.2026
Tech-Kursrutsch? Spannende Auto-Aktien? SDax oder MDax?heute, 10:00 Uhr · onvista
Tech-Kursrutsch? Spannende Auto-Aktien? SDax oder MDax?
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietetgestern, 11:26 Uhr · The Market
Ein Aktienkurs ist vor einem Dollar-Schein zu sehen.
Dax Tagesrückblick 23.07.2026
Leitindex gibt deutlich nach und fällt unter 25.000 Punktegestern, 15:51 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Börse am Morgen 24.07.2026
Dax steigt dank starker SAP-Zahlen - Autowerte im Minusheute, 07:53 Uhr · onvista
Dax steigt dank starker SAP-Zahlen - Autowerte im Minus
Elektroauto-Hersteller
Tesla enttäuscht beim Gewinn - Aktie verliert zehn Prozentgestern, 14:33 Uhr · dpa-AFX
Tesla enttäuscht beim Gewinn - Aktie verliert zehn Prozent
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarteheute, 13:22 Uhr · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietetgestern, 11:26 Uhr · The Market
Mythos der „besseren Dax-Alternative“
Warum der MDax seit Jahren so schlecht abschneidet22. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen