Verfassungsgericht kippt pauschale Aufnahmeverweigerung für Afghanen

Karlsruhe, 24. ⁠Jul (Reuters) - Das Bundesverfassungsgericht hat die pauschale Abkehr der Regierung vom Aufnahmeprogramm für afghanische Flüchtlinge gekippt. Die Entscheidung sei willkürlich gewesen und die Aufnahme müsse im Einzelfall geprüft werden, teilte das Gericht in Karlsruhe am Freitag mit. Hintergrund ist, dass die neue Regierung und damit das Bundesinnenministerium (BMI) ‌ältere Zusagen für Afghanen auf einer "Menschenrechtsliste" pauschal zurückgezogen hatte. Damit hatte die Verfassungsbeschwerde einer afghanischen Frau Erfolg, deren Einreise mit ihren zwei Kindern nach Deutschland abgelehnt worden war. ⁠Ihr Fall ⁠muss nun vom zuständigen Gericht neu geprüft werden. Zur Begründung heißt es: "Die Abkehrerklärung des BMI vom Dezember 2025 genügt den Anforderungen des Willkürverbots nicht." Die Richter stellten aber klar, dass eine Aufnahme weiter verweigert werden könnte. Das BMI müsse hierfür aber eine Einzelfallentscheidung treffen.

Insgesamt existierten seit der Machtübernahme der Taliban 2021 vier Aufnahmeprogramme. Eines sollte unter anderem ‌Ortskräften als Helfern der Bundeswehr oder westlicher Hilfsorganisationen zugutekommen. ‌Die neu gewählte Bundesregierung nahm pauschal die Zusage für das Menschenrechtsprogramm und das sogenannte Überbrückungsprogramm zurück. Das Innenministerium unter Alexander Dobrindt (CSU) erklärte im Dezember 2025 die Aufnahmeerklärungen für "ungültig und erloschen". Dies betraf ⁠laut Gericht etwa 640 Menschen.

Die Aufnahme von Afghanen, die Visa-Erteilung und die Identifizierung erweisen sich ‌in vielen Fällen als schwierig. Aus Kreisen ⁠der Sicherheitsbehörden hieß es immer wieder, dass Identitäten nicht festgestellt werden könnten oder falsche Angaben gemacht worden seien. Umgekehrt werfen Menschenrechtsorganisationen dem Innenministerium vor, die Aufnahme immer wieder sabotieren zu wollen.

Viele Afghanen flohen nach der Taliban-Machtübernahme nach Pakistan und ‌hofften dort auf die Weiterreise nach Deutschland. ⁠Die Situation für sie spitzte sich zu, ⁠als Pakistan erklärte, Afghanen in ihre Heimat abschieben zu wollen. Gegen die verwehrte Aufnahme auch aus den anderen Programmen gibt es zahlreiche Klagen vor Verwaltungsgerichten und dem Verfassungsgericht.

Das Gericht erklärte, auch wenn der Exekutive ein weiter Entscheidungsspielraum eingeräumt sei, wie hier bei der Entscheidung über die Aufnahme von Ausländern, sei sie im Rechtsstaat doch niemals "völlig frei". Sie sei an allgemeine rechtsstaatliche Grundsätze wie das Willkürverbot gebunden. "Dieses verlangt nach der Mitteilung einer Aufnahmeerklärung, dass die Abkehrerklärung in Ansehung des Einzelfalls unter Berücksichtigung auch der ⁠individuellen Belange des betreffenden Ausländers ergeht."

(Bericht von Ursula Knapp, Markus Wacket; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)