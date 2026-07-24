Was bewegt die Aktie?

Volkswagen lieferte im zweiten Quartal ein schwaches Ergebnis. Der Umsatz stieg zwar um zwei Prozent auf 82,44 Milliarden Euro. Dahinter stand aber kein stärkerer Fahrzeugabsatz. Der Absatz sank auf 2,04 Millionen Fahrzeuge und lag damit knapp zehn Prozent unter dem Vorjahr.

Das operative Ergebnis fiel um zehn Prozent auf 3,47 Milliarden Euro. Damit verfehlte Volkswagen die erwarteten 3,95 Milliarden Euro deutlich. Noch schwächer fiel der Nettogewinn aus: 1,54 Milliarden Euro lagen rund ein Drittel unter dem Vorjahr und klar unter den Erwartungen von 2,35 Milliarden Euro.

Auch das erste Halbjahr zeigt den Druck im Konzern. Das operative Ergebnis sank um knapp zwölf Prozent auf 5,9 Milliarden Euro. Die operative Marge erreichte nur 3,8 Prozent. Volkswagen senkte zudem den Umsatzausblick.

Die Belastungen kommen aus mehreren Richtungen. Handelskonflikte, geopolitische Krisen und volatile Märkte drücken. Das größte strukturelle Problem bleibt der Wettbewerb durch chinesische Hersteller. Solange China als wichtiger Markt weiter schwächelt, fehlt Volkswagen ein klarer Wachstumstreiber.

Charttechnik

Die Aktie erholt sich trotz niedriger Bewertung kaum. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt nur bei rund 3,4. Der Chart zeigt aber weiter nach unten.

Martins Einschätzung

Der Kursrückgang von rund 1,5 Prozent wirkt gerechtfertigt. Volkswagen steckt mitten im Umbau, will rund 50.000 Stellen abbauen und zugleich bis 2030 keine Werke schließen. Die nötigen Ausgleichszahlungen können die Bilanz weiter belasten. Trotz der niedrigen Bewertung bleibt weiteres Abwärtspotenzial.