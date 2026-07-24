Volkswagen kappt Umsatzprognose - Gewinn gesunken

Berlin, ⁠24. Jul (Reuters) - Europas größter Autobauer Volkswagen stellt sich trotz einer hohen Nachfrage nach seinen elektrischen Kleinwagen auf schwächere ‌Erlöse ein. Der Wolfsburger Dax-Konzern rechnet nach Angaben vom Freitag nun für ⁠das ⁠Gesamtjahr mit einem Umsatzrückgang von bis zu drei Prozent statt eines Wachstums von bis zu drei Prozent. Die Gewinnmarge solle dagegen wie ‌bislang angenommen zwischen vier ‌und 5,5 Prozent liegen und damit über dem Niveau der ersten Jahreshälfte. ⁠VW-Chef Oliver Blume sagte, insgesamt erwarte er ‌ein "robustes Ergebnis über ⁠Vorjahresniveau".

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres erwirtschaftete Volkswagen Erlöse von 158,1 Milliarden Euro, das ‌waren 300 ⁠Millionen Euro weniger als ⁠im Vorjahr. Der Gewinn sank zugleich um 11,6 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro, was einer Umsatzrendite von 3,8 Prozent entspricht.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)