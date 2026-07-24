VW-Gewinn im zweiten Quartal um ein Drittel eingebrochen
dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Gewinn des Volkswagen -Konzerns ist im zweiten Quartal erneut eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei das Konzernergebnis nach Steuern in den Monaten April bis Juni um 32,9 Prozent von 2,29 Milliarden Euro auf 1,54 Milliarden Euro gesunken, teilte Europas größter Autobauer in Wolfsburg mit./fjo/men/DP/mis
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Elektroauto-HerstellerTesla enttäuscht beim Gewinn - Aktie verliert zehn Prozentgestern, 14:33 Uhr · dpa-AFX
Quartalsbericht veröffentlichtTesla-Aktie sackt ab - 'Investoren schauen unter die Motorhaube'gestern, 09:06 Uhr · dpa-AFX
Quartalsbericht veröffentlichtTesla mit weniger Gewinn und höheren Kostengestern, 04:34 Uhr · dpa-AFX
AKTIE IM FOKUS 2: Tesla sacken ab - 'Investoren schauen unter die Motorhaube'gestern, 16:25 Uhr · dpa-AFX
Tesla-Schock nach den Zahlen: Rettet Elon Musks Roboter-Wette die Aktie?gestern, 15:15 Uhr · WH Selfinvest
Plus-Analysen
Trotzdem günstiger als GroßkonzerneComeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietetgestern, 11:26 Uhr · The Market
Mythos der „besseren Dax-Alternative“Warum der MDax seit Jahren so schlecht abschneidet22. Juli · onvista