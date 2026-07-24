Waldbrände in Frankreich - Macron bittet EU um Hilfe

Paris, 24. ⁠Jul (Reuters) - Wegen der schweren Waldbrände an der französischen Atlantikküste hat Präsident Emmanuel Macron die Europäische Union (EU) um Hilfe gebeten. Die Lage sei weiterhin äußerst angespannt, ‌insbesondere im Département Gironde, schrieb Macron am Freitag auf der Kurznachrichtenplattform X. Frankreich habe die Aktivierung ⁠des EU-Katastrophenschutzverfahrens ⁠beantragt. Er erwarte in Kürze Verstärkung durch jeweils zwei Löschflugzeuge aus Kroatien und Portugal sowie zwei schwere Hubschrauber aus Tschechien und der Slowakei. Im Südwesten des Landes sind bereits mehr als ‌10.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. ‌Bei vielen von ihnen handelte es sich um Urlauber, die auf Campingplätzen übernachteten. Ein sich schnell ausbreitendes ⁠Feuer hatte westlich von Bordeaux Behördenangaben zufolge bereits mindestens ‌2400 Hektar Land zerstört.

Hunderte ⁠Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen. Das Feuer wütet in der Nähe der bei Touristen beliebten Bucht von Arcachon, wo auch die höchste ‌Düne Europas liegt. Nach ⁠aktuellen Daten haben Waldbrände ⁠in Europa in diesem Jahr bereits mehr Fläche vernichtet als im Jahresdurchschnitt der vergangenen zwei Jahrzehnte. Der Kontinent erwärmt sich weltweit am schnellsten. In diesem Jahr gab es bereits drei fast direkt aufeinanderfolgende schwere Hitzewellen.

(Bericht von Camille Raynaud, bearbeitet von Elke Ahlswede, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)