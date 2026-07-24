Warken wird Kanzleramtschefin
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die bisherige Bundesgesundheitsministerin Nina Warken wird neue Kanzleramtschefin. Das teilte Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin mit. Die CDU-Politikerin folgt auf Thorsten Frei, der an die Unionsfraktionsspitze wechseln soll./sk/DP/jha
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