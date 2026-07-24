Wochenrückblick – Ölpreis, EZB und Unternehmenszahlen im Fokus
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Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.
Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wich-tig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammen-gefasst.
In der zurückliegenden Woche standen die Entwicklung an den Aktienmärkten, die EZB-Zinsentscheidung sowie Unternehmensnachrichten im Mittelpunkt. Zudem rückten die Ölpreise vor dem Hintergrund geopolitischer Entwicklungen erneut in den Fokus. Auf Unternehmensseite standen unter anderem Airbus, TotalEnergies und Warner Bros. Discovery im Blick.
Globaler Aktienmarkt – DAX® und US-Indizes im Wochenverlauf schwächer
Der DAX® verzeichnete im Wochenverlauf ein leichtes Minus von rund 0,8 %. Im Marktumfeld standen dabei unter anderem die Entwicklung der Energiepreise und die daraus resultierenden Inflationsperspektiven im Fokus.
Auch an den US-Märkten lagen die großen Indizes auf Wochensicht im Minus. Der Nasdaq 100® entwickelte sich dabei schwächer als die übrigen großen US-Indizes. Neben der laufenden Berichtssaison blieb auch die geopolitische Nachrichtenlage ein wichtiges Thema für die Märkte.
Wichtige Entwicklungen auf politischer Ebene
Im Mittelpunkt standen in dieser Woche erneut die Spannungen im Nahen Osten. Die Diskussion über mögliche Beeinträchtigungen wichtiger Öltransportrouten spiegelte sich auch in der Entwicklung der Ölpreise wider.
Brent notierte zeitweise wieder oberhalb von 100 USD je Barrel und damit über dem Niveau der Vorwoche. Damit blieb die Entwicklung an den Energiemärkten ein relevanter Faktor für die Einordnung von Inflation und Geldpolitik.
Zentrale konjunkturelle Ereignisse
In Europa richtete sich der Blick vor allem auf die Europäische Zentralbank. Die EZB beließ ihre drei Leitzinsen unverändert und betonte erneut ihren datenabhängigen Kurs. Der Satz für die Einlagefazilität liegt damit weiter bei 2,25 %, der Hauptrefinanzierungssatz bei 2,40 % und der Spitzenrefinanzierungssatz bei 2,65 %. In ihrer Kommunikation verwies die Notenbank unter anderem auf die Entwicklung der Energiepreise und das weiterhin von Unsicherheit geprägte Umfeld.
Auch aus Deutschland kamen neue Preisdaten. Nach Angaben von Destatis lagen die Erzeugerpreise im Juni im Jahresvergleich um rund 1,8 % höher, im Monatsvergleich jedoch etwa 0,3 % niedriger. Ohne die Gütergruppe Energie betrug der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ungefähr 2,4 %. Am Devisenmarkt bewegte sich der Euro gegenüber dem US-Dollar im Bereich um 1,14 USD.
Zudem zeigten die wöchentlichen US-Öldaten der EIA steigende Rohölbestände bei weiter hoher Raffinerieauslastung. Damit trafen geopolitische Entwicklungen und Fundamentaldaten in dieser Woche erneut aufeinander.
Bedeutende Unternehmensnachrichten
Bei Airbus SE standen in dieser Woche vor allem der neue Mittelfristausblick und ein angekündigtes Aktienrückkaufprogramm im Fokus. Der Konzern peilt für 2029 ein bereinigtes operatives Ergebnis von rund 12 bis 13 Mrd. Euro an. Zusätzlich wurde ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von rund 5 Mrd. Euro angekündigt, das sich über etwa drei Jahre erstrecken soll.
Auch TotalEnergies veröffentlichte Zahlen für das zweite Quartal 2026. Das Unternehmen meldete einen höheren operativen Cashflow, eine erhöhte Zwischendividende sowie die Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms. Gleichzeitig hielt der Konzern an seinen Investitionsplänen für das Gesamtjahr fest.
Bei Warner Bros. Discovery stand ein Übernahmethema im Mittelpunkt. Ein US-Bundesgericht stoppte einen geplanten Zusammenschluss zunächst für rund 14 Tage. Hintergrund sind wettbewerbsrechtliche Bedenken mehrerer US-Bundesstaaten. Damit bleibt das weitere Vorgehen vorerst offen.
Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von „Jörgs Chartschule“.
Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de.
Quelle: HSBC
In der zurückliegenden Woche standen die Entwicklung an den Aktienmärkten, die EZB-Zinsentscheidung sowie Unternehmensnachrichten im Mittelpunkt. Zudem rückten die Ölpreise vor dem Hintergrund geopolitischer Entwicklungen erneut in den Fokus. Auf Unternehmensseite standen unter anderem Airbus, TotalEnergies und Warner Bros. Discovery im Blick.
Globaler Aktienmarkt – DAX® und US-Indizes im Wochenverlauf schwächer
Der DAX® verzeichnete im Wochenverlauf ein leichtes Minus von rund 0,8 %. Im Marktumfeld standen dabei unter anderem die Entwicklung der Energiepreise und die daraus resultierenden Inflationsperspektiven im Fokus.
Auch an den US-Märkten lagen die großen Indizes auf Wochensicht im Minus. Der Nasdaq 100® entwickelte sich dabei schwächer als die übrigen großen US-Indizes. Neben der laufenden Berichtssaison blieb auch die geopolitische Nachrichtenlage ein wichtiges Thema für die Märkte.
Wichtige Entwicklungen auf politischer Ebene
Im Mittelpunkt standen in dieser Woche erneut die Spannungen im Nahen Osten. Die Diskussion über mögliche Beeinträchtigungen wichtiger Öltransportrouten spiegelte sich auch in der Entwicklung der Ölpreise wider.
Brent notierte zeitweise wieder oberhalb von 100 USD je Barrel und damit über dem Niveau der Vorwoche. Damit blieb die Entwicklung an den Energiemärkten ein relevanter Faktor für die Einordnung von Inflation und Geldpolitik.
Zentrale konjunkturelle Ereignisse
In Europa richtete sich der Blick vor allem auf die Europäische Zentralbank. Die EZB beließ ihre drei Leitzinsen unverändert und betonte erneut ihren datenabhängigen Kurs. Der Satz für die Einlagefazilität liegt damit weiter bei 2,25 %, der Hauptrefinanzierungssatz bei 2,40 % und der Spitzenrefinanzierungssatz bei 2,65 %. In ihrer Kommunikation verwies die Notenbank unter anderem auf die Entwicklung der Energiepreise und das weiterhin von Unsicherheit geprägte Umfeld.
Auch aus Deutschland kamen neue Preisdaten. Nach Angaben von Destatis lagen die Erzeugerpreise im Juni im Jahresvergleich um rund 1,8 % höher, im Monatsvergleich jedoch etwa 0,3 % niedriger. Ohne die Gütergruppe Energie betrug der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ungefähr 2,4 %. Am Devisenmarkt bewegte sich der Euro gegenüber dem US-Dollar im Bereich um 1,14 USD.
Zudem zeigten die wöchentlichen US-Öldaten der EIA steigende Rohölbestände bei weiter hoher Raffinerieauslastung. Damit trafen geopolitische Entwicklungen und Fundamentaldaten in dieser Woche erneut aufeinander.
Bedeutende Unternehmensnachrichten
Bei Airbus SE standen in dieser Woche vor allem der neue Mittelfristausblick und ein angekündigtes Aktienrückkaufprogramm im Fokus. Der Konzern peilt für 2029 ein bereinigtes operatives Ergebnis von rund 12 bis 13 Mrd. Euro an. Zusätzlich wurde ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von rund 5 Mrd. Euro angekündigt, das sich über etwa drei Jahre erstrecken soll.
Auch TotalEnergies veröffentlichte Zahlen für das zweite Quartal 2026. Das Unternehmen meldete einen höheren operativen Cashflow, eine erhöhte Zwischendividende sowie die Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms. Gleichzeitig hielt der Konzern an seinen Investitionsplänen für das Gesamtjahr fest.
Bei Warner Bros. Discovery stand ein Übernahmethema im Mittelpunkt. Ein US-Bundesgericht stoppte einen geplanten Zusammenschluss zunächst für rund 14 Tage. Hintergrund sind wettbewerbsrechtliche Bedenken mehrerer US-Bundesstaaten. Damit bleibt das weitere Vorgehen vorerst offen.
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Quelle: HSBC
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Dieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A., Germany ("HSBC") erstellt. Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung ("Frontrunning") besteht nicht. Auch ersetzt das Dokument keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit ebenfalls noch nicht verbunden. Das Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz/Sitz in Deutschland oder Österreich haben. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen und insbesondere nicht für US-Staatsbürger bestimmt. Eventuell gemachte Angaben zur historischen Wertentwicklung (einschließlich Simulationen) sowie Prognosen über eine künftige Wertentwicklung der dargestellten Finanzprodukte/Finanzindizes sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Soweit die besprochenen Finanzprodukte in einer anderen Währung als EUR notieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.
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Herausgeber: HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf
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