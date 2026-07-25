Kolumne von Heiko Böhmer

Die kommende Woche gehört zu den dichtesten des Sommers. Drei Themen werden darüber entscheiden, ob die aktuelle Marktverfassung – optimistisch, stark investiert und kaum abgesichert – gerechtfertigt ist. Der Markt beantwortet derzeit alle drei Fragen mit Ja. Das muss nicht falsch sein. Dennoch lohnt es sich, jede davon einzeln zu durchdenken.

1. Zahlen der Hyperscaler (29.–30. Juli): Der Realitätscheck

Microsoft, Meta und Amazon berichten in kurzer Folge – und liefern damit den entscheidenden Belastungstest für den KI-Trade. Die zentrale Frage lautet längst nicht mehr, ob die drei Unternehmen in KI investieren, sondern ob sich diese Investitionen zunehmend in Erträge übersetzen.

Die Capex-Budgets wurden mehrfach nach oben revidiert. Die entsprechenden Kapitalrenditen sind bislang jedoch noch nicht klar erkennbar.

Beschleunigt sich das Wachstum in Cloud und Werbung parallel zu den Investitionen, bleibt die Erzählung intakt. Stagniert es, während Capex weiter steigt, wird die Marge zwischen Story und Zahlen enger – und genau dort sitzt aktuell ein Großteil der Marktbewertung.

Entscheidend wird deshalb weniger die Umsatzzahl selbst sein als der Ausblick auf Auslastung der neuen Rechenzentren und die Kommentare zum Capex-Budget 2027. Bleibt das Management vage bei der Frage, wann sich die Investitionen amortisieren, dürfte der Markt das kritischer bewerten als noch vor zwei Quartalen.

2. Fed-Sitzung (28.–29. Juli): Kommt bald die Zinserhöhung?

Neun von 18 Fed-Mitgliedern rechnen für dieses Jahr noch mit mindestens einer Zinserhöhung – und damit nicht mit der Senkung, die viele Marktteilnehmer bereits eingepreist haben. Erschwerend kommt hinzu, dass die Fed ihre Forward Guidance faktisch aufgegeben hat. Orientierung bietet daher vor allem die Summe der einzelnen Wortmeldungen von Fed-Vertretern. Die jüngsten davon waren in ihrer Inflationsrhetorik unmissverständlich falkenhaft.

Ohne klare Kommunikation wird jede Nebenbemerkung einzelner Notenbanker zur Handelsgrundlage. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit von Fehlinterpretationen und damit von Volatilität um die Sitzung herum – unabhängig vom tatsächlichen Beschluss. Für Anleger bedeutet das: weniger auf die Pressekonferenz selbst schauen, mehr auf die Reden einzelner Fed-Gouverneure in den Tagen danach, wenn sich zeigt, ob die neun Falken die Oberhand behalten.

3. Iran-Konflikt: erneute Eskalation treibt den Ölpreis

Die Straße von Hormus ist einer der wichtigsten Öl-Nadelöhre der Welt. Eine weitere Eskalation könnte den Öltransport einschränken, globale Reserven belasten und Energiepreise nach oben treiben. Das trifft die Fed an ihrer empfindlichsten Stelle: Ein Ölpreisschock wäre ein exogener Inflationstreiber, der ihre Aufgabe – Inflation einzudämmen, ohne die Wirtschaft abzuwürgen – erheblich erschwert. Steigende Energiepreise würden zudem tendenziell auf die Anleiherenditen drücken, also nach oben, und damit die Bewertungsspielräume für Aktien weiter einengen.

Fazit: Eine Woche der Wahrheit liegt vor uns

Die kommende Woche beantwortet drei getrennte Fragen: Zahlt sich der KI-Capex aus? Bekommt die Fed die Inflation in den Griff? Bleibt die Geopolitik beherrschbar? Der Markt wettet aktuell bei allen dreien auf „Ja“. Das ist keine unvernünftige Ausgangsposition – aber es ist eine mit wenig Puffer für Enttäuschungen. Wer investiert bleibt, sollte sich bewusst sein, dass alle drei Antworten in derselben Woche fallen, und dass ein einzelnes "Nein" reichen könnte, um die anderen beiden neu zu bepreisen.

Für uns als wertorientierte Investoren ändert das nichts an der Grundausrichtung: Wir kaufen Unternehmen, keine Wochen. Aber Wochen wie diese sind ein guter Anlass, die eigene Positionierung und das Risiko im Portfolio noch einmal nüchtern zu prüfen.